Adrián Uribe recuerda los peores momentos trabajando como payaso; lo golpearon

Adrián Uribe es uno de los comediantes y conductores más queridos en el medio del espectáculo, sin embargo, antes de alcanzar el éxito y ser reconocido por su papel como “El Vitor” trabajó como payaso, aunque relató que en algunas funciones fue golpeado por niños y en una ocasión por un otro sujeto.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Adrián Uribe relató algunos de los peores momentos durante su trabajo com payaso al que llamó “Chistín”, en el que comenzó desde que tenía 16 años de edad persiguiendo su sueño de convertirse en actor.

El comediante habló sobre las dificultades que se presentaron durante su trabajo, cuyos shows comenzaron en el restaurante “Caballo Bayo” donde cobraba 160 pesos por una hora y media.

Uribe relató que cuando asistió a una fiesta infantil algunos niños lo golpearon, aunque también realizó algunos otros shows en los que se vestía de mujer y fue en ese momento cuando un hombre homofóbico lo golpeó. En otra ocasión un militar retirado le habría apuntado con un arma pues asistió vestido como policía y éste lo tomó como una burla.

Adrián Uribe rompe en llanto

Al final del programa Yordi Rosado realiza una dinámica con Adrián Uribe, en ésta el comediante usa una “máquina del tiempo” usando una nariz de payaso para regresar al momento antes de que alcanzara el éxito y mientras trabajaba como “Chistín”.

“Quiero que me vaya muy bien, quiero ser actor, que la gente me vea, triunfar, tener un show, que me reconozca, que me pidan autógrafos. Pero, sobre todo, ayudar a mi mamá y comprarle su casa”, dijo el también actor.

Adrián Uribe reveló que había gente que se burlaba de él y le decía que nunca llegaría a ser famoso trabajando como payaso: “A toda esa gente que se ha burlado de mí, que me ha dicho que no voy a pasar de payasito de fiestas o que se burlaba de mi cuando mi abuelita iba a trabajar en las casas a hacer el aseo o cuando nos preguntaban que dónde nos habíamos ido de vacaciones”.

Con información de medios

cvg