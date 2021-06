"Yo ni lo conozco": José Eduardo Derbez responde tras ser acusado de haber robado un celular

Después del alboroto que se generó después de que supuestamente José Eduardo Derbez le robó un celular al representante de la banda CNCO, Renato Francis, este ya salió a dar la cara en una entrevista para Javier Poza, donde declaró que no conoce al afectado.

El hijo de Eugenio Derbez incluso mencionó que buscó a Francis para aclarar el mal entendido; sin embargo, aseguró que el supuesto afectado habría cerrado sus redes sociales.

“Intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que cerró sus redes sociales, no sé ni quien sea. Únicamente aclarar que pues, de nuevo los medios, cualquier persona puede subir algo y lo suben sin investigar, sin preguntar, pero no tengo nada qué hablar de ese tema”, mencionó el hijo de Victoria Ruffo.

¿Qué fue lo que paso?

Renato Flores acusó a través de sus redes sociales a José Eduardo Derbez de presuntamente haberse llevado su smartphone la noche del viernes 4 de junio "por equivocación". Por si fuera poco, despotricó en contra de él tras asegurar que tiene problemas con el alcohol.

"Oigan!! Cómo ven que ayer en su peda #JoseEduardoDerbez se llevó mi celular de la mesa 'POR EQUIVOCACIÓN'. De muy mal gusto tu borrachera bro...Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no la controlan, no lo consuman amigos. #AdemasDeBorrachoTranza", escribió Renato Francis.

Le sale el tiro por la culata

Durante los dimes y diretes, los seguidores de José Eduardo Derbez lo defendieron y señalaron que el empresario sólo busco tener sus "cinco minutos de fama" con las declaraciones, pues se trató de una confusión que él mismo trató de maximizar.

Horas después, Renato Francis publicó en el mismo medio que la situación ya había sido aclarada, pero no ofreció mayor detalle como en su primer mensaje.

lhp