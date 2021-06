Espinoza Paz después de “Soltero y feliz” ahora muestra “Capilla y catedral”

Espinoza Paz primero se dijo “Soltero y feliz” y ahora muestra al público “Capilla y catedral”, su nuevo sencillo, mismo que ya está listo en todas las plataformas digitales.

“Mi gente, #CapillayCatedral ya está disponible en todas las plataformas digitales! Hoy, estreno del video oficial. Link en bio. Saludos”, escribió el cantautor en sus redes sociales, en donde invitó a todos sus seguidores a escucharla.

Espinoza Paz a través de Instagram involucró a sus seguidores a descifrar cuál era el nombre de su reciente sencillo, con una encuentra en sus publicaciones, el cantautor del pueblo hizo que se divirtieran participando.

“¡Mi gente! Les dejo una pista para que adivinen el nombre de mi siguiente sencillo que sale este viernes. Acá ando leyendo sus respuestas. Saludos! ¿Qué es un pequeño espacio común de contemplación espiritual?”, preguntó.

Las respuestas disponibles eran: a) un jardín, b) una capilla, c) un coche o d) una cueva, la primera publicación recibió casi 500 comentarios, después subió una segunda publicación para dar más señales del nombre. “Están a punto de adivinar el nombre de mi próxima canción. Les dejo más pistas (...) gran estructura ceremoniosa donde la gente suele congregarse para llevar a cabo un acto espiritual”. Al igual que la primera vez también había varias respuestas como, un registro civil, un bosque, una catedral, un concierto.

El tema “Capilla y Catedral”, es el primer sencillo del álbum en vivo 'Que Te Duela Más Que a Mí, Vol. 2' de tipo mariachi ranchero, compuesta por Espinoza Paz.

“Yo sé que no soy tu pareja oficial, yo soy una capilla, él es la catedral, este triángulo amoroso, es divertido para ti, porque a mí me ha hecho, llorar muchas veces, desde que lo permití, dice el coro de la canción con el que el intérprete continua vigente en la música con su voz y no solo con sus letras.

GB