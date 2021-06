Remmy Valenzuela no solo peleó con Pati Chapoy también con Christian Nodal, así fue la pelea

Remmy Valenzuela esta semana se encuentra en el ojo del huracán, luego que su primo y la novia de este denunciaron que el cantante de regional mexicano los golpeó brutalmente y a consecuencia de estos golpes ambos afectados podrían tener graves consecuencias con su salud.

Sin embargo, Remmy Valenzuela no es la única vez que ha estado involucrado en polémicas pues fue en 2019 cuando “El príncipe del acordeón” como también es conocido peleó con Pati Chapoy y Christian Nodal.

Así como lo lees, la pelea entre Remmy Valenzuela y Pati Chapoy fue muy polémica pues este cantante llamó anticuada a la periodista mientras que ella aseguró que su participación como juez en La Academia sobraba.

Pero poco se habló de la pelea que en ese mismo tiempo sostuvo con Christian Nodal, y es que Remmy Valenzuela aseguró que se “rebajó” a pedirle un dueto al ahora novio de Belinda.

Remmy Valenzuela vs Christian Nodal

Fue durante su conferencia de prensa en donde presentó su disco “80% mío” cuando Remmy Valenzuela decidió arremeter en contra de Christian Nodal por haberlo dejado “en visto”.

Y es que Remmy relató que se “rebajó” a pedirle un dueto a Nodal pero este no quiso colaborar con él e incluso no le respondió los mensajes que Valenzuela le envió, sin embargo, la cosa no quedó ahí pues “El príncipe del acordeón” aseguró que la carrera de Christian Nodal no iba a durar mucho pues en la plática con los reporteros dijo:

Noticias Relacionadas Novia del primo de Remmy Valenzuela narra cómo habría sido golpeada por el cantante

“Me rebajé lo más que pude personalmente para pedirle un dueto a Christian Nodal y me dejó en visto… pero vamos a ver a quien le dura más” dijo Remmy Valenzuela.

Ante esto Nodal no se quedó callado y fiel a su estilo, por medio de twitter compartió la conversación que sostuvo con Remmy por medio de redes sociales y en ella solo se puede apreciar que Valenzuela solo lo invita a jugar o a practicar algún deporte juntos, luego Nodal ya no respondió.

Fue así como Nodal comprobó que Remmy Valenzuela jamás le pidió hacer un dueto, es más el ahora novio de Belinda contó que no conoce al intérprete de temas como “Mi princesa”.

De cuando acá invitar a alguien a andar en bisicleta o a jugar fútbol es pedir un dueto y rebajarse?

Que alguien me explique por favor uD83EuDD23!Ni siquiera tengo el gusto de saludarlo en persona, este ha sido el único contacto que he tenido con el.

Pero yo soy el malo... FIN. pic.twitter.com/6UU68QOQmj — NODAL (@elnodal) November 14, 2019

bmz