K-Dramas: Song Kang podría protagonizar Cruel Story of Office Romance

Song Kang no para y ya tendría en puerta una nueva oferta para protagonizar el próximo drama coreano de romance. La estrella de Netflix sumaría otro papel de actuación este 2021 con "Cruel Story of Office Romance".

Porque uno no es suficiente, el actor Song Kang ya ha estrenado 3 series en lo que va del año, Love Alarm 2, Navillera, Sweet Home y va por Nevertheless, todos disponibles en Netflix y en español.

Algunos creen que su apretada agenda de trabajo es por que pronto partirá al ejército para comenzar su servicio militar obligatorio, pero sus fans podrán seguir disfrutando de sus personajes y actuaciones.

"Cruel Story of Office Romance" podría ser el nuevo drama de Song Kang, el cual será transmitido a través de la cadena JTBC y podría filmarse este verano. Su estreno estaría programado para la segunda mitad del año.

De acuerdo con los rumores, Song Kang y la actriz Park Min Young serán los protagonistas de este dorama de oficina, uno de los géneros favoritos de los fans. La sinopsis de "Cruel Story of Office Romance" se centra en la vida de un grupo de reporteros del clima.

Song Kang interpretaría a Lee Si Woo y Park Ming Young a Jin Ha Kyung. El personaje del actor coreano es un chico torpe, pero cuyo coeficiente intelectual es de 150. Su pareja en la ficción será una mujer fría, pero con gran inteligencia.

Aunque no se ha confirmado el drama, Song Kang está a casi una semana del estreno de Nevertheless, su nueva serie de Netflix. El actor vivirá una historia de romance universitario.



La plataforma de streaming ya reveló el tráiler oficial de este dorama que narra la vida de Park Jae Eon, un estudiante que no cree en el amor y no mantiene relaciones sólidas, hasta que conoce a Yoo Na Bi, una chica que en el pasado fue engañada por su exnovio.

