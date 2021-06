Ángela Aguilar exhibe PROBLEMA de su papá, Pepe Aguilar; así reaccionó el cantante: "No me ayudes" | VIDEO

Vaya momento de tensión se vivió en el programa matutino Venga La Alegría después de que Sergio Sepúlveda, conductor del programa, realizara una entrevista a Pepe Aguilar y sus dos hijos, Leonardo y Ángela Aguilar.

Desde hace unos años, la Dinastía Aguilar, como fueron bautizados, ha acaparado la atención de los medios de comunicación debido al talento que derrochan en cada una de sus presentaciones; sin embargo, también han protagonizado importantes escándalos.

El más reciente de ellos tuvo como protagonista a Ángela Aguilar, quien se convirtió en tema de conversación después de su controversial manera de entonar el Himno Nacional Mexicano durante la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez.

Y es que la joven no tuvo la mejor de las presentaciones y los usuarios en redes sociales pidieron que fuera castigada de manera ejemplas, algo que no sucedió ya que la Segob aseguró que no modificó la letra del lábaro patrio.

La entrevista

El programa matutino de la televisora del Ajusco compartió la entrevista que realizó su conductor a los cantantes sin imaginarse que Ángela Aguilar exhibiera de fuerte manera el carácter de su papá, Pepe Aguilar.

En la conversación, Leonardo Aguilar confesó que su papá tiene bastante energía por lo que siempre deja más del cien por ciento en sus distintas presentaciones, pero negó categóricamente que fuera enojón.

En ese momento, la intérprete de "En Realidad" rompió el silencio y dijo que de vez en cuando sí era enojó, algo que sorprendió a Pepe Aguilar, quien en tono de broma pidió que no le ayudaran.

Todo se trató de una broma por parte de la joven de 17 años ya que instantes después no paró en elogiar la carrera de su papá; el intérprete aseguró que la joven ya quería arreglar sus palabras.

