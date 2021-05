José Eduardo Derbez confiesa CRISIS ECONÓMICA: "No tenía ni un peso"

José Eduardo Derbez es conocido por su talento frente a la tele, ya sea en alguna novela o serie o por su comedia en redes sociales, algo que no sorprende, ya que lo heredó de su padre, Eugenio Derbez, pero en esta ocasión no se trata de algún logro o escándalo que vivió por ser famoso, sino sobre una crisis económica que vivió cuando comenzaba la vida de adulto.

El hijo del interprete de Ludovico Peluche estuvo en una entrevista con uno de sus grandes amigos del medio, Faisy, con quien no tuvo miedo de contar uno de los momentos más complicados de su vida, mismo que fue provocado, en cierta medida, por él mismo, ya que tenía que ver con un problema financiero.

Los peores momentos de su vida

El conductor de "Miembros al aire" explicó que una de las peores etapas que ha vivido fue cuando tenía 22 años, ya que no tenía y no entendía el sentido de ahorro, por lo que llegó a pasar momento muy complicados económicamente hablando, ya que al gastar todo lo que ingresaba a su cuenta luego no tenía ni para comer.

Durante la charla con el conductor de "Me caigo de risa", José Eduardo explicó que llegó un punto de su vida en el que se dio cuenta que no tenía ni un peso, por lo que aseguró que se gastó todo el dinero en pen..., ya que se compró un coche, iba a restaurantes caros e invitaba a todos.

Pero eso no fue el problema, sino que llegó un punto en que se quedó sin trabajo y eso fue el motivo que hizo que se quedara sin dinero, ya que al no ahorrar pensando en el futuro, cuando se quedó sin proyectos, el hijo de Derbez se dio cuenta que no tenía ni un peso para comprar comida.

¿Por qué se quedó sin dinero?

El actor confirmó que esta etapa de su vida llegó cuando dejó las telenovelas y no tenía un orden financiero, pero a pesar de estar en una crisis económica, José Eduardo confirmó que no recurrió a amigos o familiares para salir adelante, pero a pesar de eso una amiga cercana fue la que le dio una despensa para que tuvieran que comer.

Derbez no quiso revelar quién fue esa persona que le dio la despensa, pero si dejó claro que le dio mucha pena recibirla, ya que no le gusta recibir cosas, por el contrario es de los que da sin esperar algo a cambio.

dza