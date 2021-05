Sergio Basáñez fue hackeado; él no dio like a video para adultos

Sergio Basáñez dio de qué hablar, luego de que usuarios de Twitter, dieran a conocer que el actor le dio “Me gusta” en Twitter, a un video para adultos, por lo que inmediatamente hicieron el señalamiento de dicha acción.

La publicación que recibió un Me gusta de la cuenta de Basáñez, muestra a un hombre desnudo, con las piernas abiertas, sobre una silla de escritorio, notándose que es un video para adultos.

Sin embargo, el Me gusta de Sergio ya no aparece en la publicación, pero los internautas pudieron capturarlo antes de que fuera eliminado. Hasta el momento, el actor no ha emitido algún comentario respecto al tema.

Desde hace algún tiempo, se ha especulado mucho sobre las preferencias sexuales de Basáñez, a pesar de que éste siempre ha declarado que no es homosexual.

Sergio Basáñez y su depresión

En entrevista para un programa de Imagen Televisión, Sergio Basáñez confesó que durante dos años estuvo en terapia psicológica y tomando medicamentos, a causa de una depresión, pero ahora, se siente muy feliz al formar parte del elenco de la telenovela La Desalmada y al gozar de una estabilidad en su vida.

El actor también confesó que su carrera se vio afectada al sufrir dicha depresión, debido a que le costaba mucho aprenderse sus escenas y se sentía desconectado del mundo. No se paraba de la cama, no tenía hambre y tenía recurrentemente pensamientos de muerte.

Agregó que, gracias a la ayuda que recibió durante la depresión que lo aquejó, la pudo superar y se siente muy bien.

Hace algunos años, para el programa de Historias Engarzadas, señaló que antes de acudir con médicos especialistas, decidió hacer de manera exagerada ejercicio, y así disminuir sus malestares y depresión, pero su cuerpo no lo soportó y tuvo que atenderse.

El año pasado, Basáñez abrió su propio restaurante, y ha mostrado tener buena salud y vivir felizmente.

atm