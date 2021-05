Bárbara de REGIL revela que no le importa ser ODIADA por su personalidad: VIDEO

Si algo tiene Bárbara de Regil, es que para bien o para mal, pero se habla de ella. Sumado a esto, la actriz se ha convertido en una figura peculiar de las redes sociales, marcando tendencia en muchas ocasiones por lo que dice, hace o simplemente por ser como es. Por esta razón, Bárbara se dio tiempo para reflexionar sobre cómo se debe hacer feliz a todo el mundo.

Clara en que a veces pareciera que es necesario complacer a todas las personas que opinan sobre su vida, de Regil fue enfática con sus seguidores que la aman, y también con los que no, pues si es necesario ser odiada siendo tal cual se muestra, eso no le importa.

¿Cómo hace felices a todos Bárbara de Regil?

"No se puede", así, contundente y esbozando una sonrisa, fue como Bárbara comenzó su explicación en torno a qué se hace para complacer a todo el mundo.

Luego de ello, abundó: "Vive tu vida, que no te importe la opinión de los demás, a mí no me importa la opinión de los demás".

Para este momento, muchas personas expresaban ya en favor y en contra sobre lo que de Regil estaba explicando. Sin importarle mucho, continuó.

Prefiere ser odiada por quién es

Bárbara avanzó con su explicación y señaló que ella es fiel a su forma de ser, que no pretende adaptarse para agradar a las personas y, de paso, prefiere ser odiada por quién es que amada por adaptarse a lo que las personas esperen de ella.

Por tales razones, dejó claro que su forma de ser, pensar o expresarse, continuará siendo la misma y quién deseé estimar eso, bien, quién no, no lo importa.

maaz