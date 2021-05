Stranger things: Actores ya no son unos niños; así lucen en la 4ta temporada

Stranger things estrenará la cuarta temporada de la serie. La historia arranca durante la década de los ochenta, en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, cuando Will Byers desaparece misteriosamente, hecho que destapa extraños sucesos en la zona. Esto debido a una serie de experimentos que realiza el gobierno en un laboratorio científico cercano.

La primera temporada de la serie se lanzó en julio de 2016. Y muy pronto estará disponible la cuarta temporada. Pero los actores han cambiado mucho en estos cinco años. Te damos algunos ejemplos:

Stranger things lanzará el tráiler de la temporada 4

FOTO: Netflix

Así han cambiado los protagonistas

Millie Bobby Brown

Nació en Marbella, España el 19 de febrero de 2004. Inició su carrera en la actuación desde muy pequeña, cuando se mudó a Orlando, Estados Unidos en 2011. Saltó a la fama por su interpretación de Once en Stranger Things. Además debutó en el cine en 2019, con Godzilla: King of the Monsters.

Millie Bobby Brown tiene 17 años

FOTO: Twitter

Natalia Dyer

Natalia Dyer nació en Nashville, Estados Unidos el 13 de enero de 1995. En la serie interpreta el papel de Nancy Wheeler. Es una de las actrices que más cambios ha sufrido.

Natalia Dyer tiene 26 años

​​​​ FOTO: Twitter

Finn Wolfhard

Finn Wolfhard nació en Canadá, el 23 de diciembre de 2002. Es conocido por interpretar a Mike Wheeler. Además tuvo una participación en Eso, interpretando a Richie Tozier.

Finn Wolfhard interpreta a Richie Tozier en Stranger Things

FOTO: Netflix

Gaten Materazzo

Es uno de los que han estado más activos en otros proyectos además de Stranger things. Inició su carrera como actor en Broadway, en 2011, interpretando a Benji en la obra Priscilla, reina del desierto. También estuvo en el musical de Les Misérables y da vida a Dustin Henderson en la serie.

Materazzo es uno de los protagonistas que más han cambiado

FOTO: Twitter

Caleb McLaughin

Caleb McLaughlin nació en Nueva York, el 13 de octubre de 2001. Empezó su carrera en Broadway realizando el papel de Simba en el musical El Rey León. Desde 2016 hace el papel de Lucas Sinclair en Stranger Things. Caleb McLaughin interpreta a Lucas Sinclair en Stranger things

FOTO: Twitter

gka