Millie Bobby Brow, estrella de Stranger Things, asegura que nunca ha visto una película de superhéroes

Aunque el sueño de muchos adolescentes e incluso adultos actores es interpretar un papel como un superhumano en los universos cinematográficos en Marvel o D.C., para tener un trabajo regular durante prácticamente décadas, este no es el anhelo de la estrella en ascenso Millie Bobby Brown, quien aunque ha hecho papeles similares, sostiene que de hecho no ha visto ninguna de las cintas de Avengers o La Liga de la Justicia.

"No he visto ni una película de Marvel. Nunca, y tampoco he visto las de DC. Es toda una sorpresa, lo sé", confesó la protagonista de Stranger Things en una entrevista de MTV News. Sin embargo, lo pensó un poco y luego agregó que aunque no es lo suyo, estaría abierta a interpretar a algún superhéroes.

La cuestión no acaba ahí. La actriz de 17 años tampoco ha visto las ocho entregas que componen la saga de Harry Potter. Ella argumenta que el hecho de que trabaje en proyectos como la serie de ciencia ficción Stranger things o más recientemente en el filme Godzilla vs. Kong ha conseguido que pierda el interés en las historias fantásticas.

"No es algo que me vuelva loca porque como ya estoy en ello... creo que es por eso. Ya me dedico a hacer esas cosas, así que en mi día a día quiero ver algo que sea real", sostuvo la también modelo británica.

Se hizo famosa por su papel de Eleven en Stranger Things. Foto: Especial.

Le llueven críticas por su último proyecto

Millie Bobby Brown ha crecido como actriz muchísimo en los últimos años, pero recientemente fue criticada en redes por aparentemente no aportar nada al argumento de la película Godzilla vs. Kong. No pocos sostienen que la joven actriz fue contratada por Warner Bros sólo por su fama gracias a Stranger Things, haciéndola funcionar como un imán para sus seguidores, ya que su actuación dejó mucho que desear.

