¿Luis Miguel es un buen padre?, escritor revela cómo trata "El Sol de México" a sus hijos

Desde hace semanas la actriz Aracely Arámbula amenazó con demandar a Luis Miguel, debido a que éste no ha pagado la pensión alimenticia de sus hijos desde hace más de un año, sin embargo, el escritor Juan Manuel Navarro considera que eso no es verdad, pues tuvo oportunidad de conocerlo en su faceta como padre y aseguró que ha sido muy dedicado con sus descendientes.

Por sorprendente que parezca, el intérprete de "La incondicional" ha sido un buen padre, pues aunque desde hace años se separó de Arámbula, al parecer Luis Miguel sí ha pasado tiempo valioso con sus hijos, pues hasta él estuvo en las celebraciones de los primeros años de Miguelito, a quien acompañó y ayudó a romper la piñata, de acuerdo con las declaraciones de uno de los autores del libro “Oro de Rey”.

Durante una entrevista concedida por Juan Manuel Navarro al programa "Suelta la Sopa", describió que "El Sol de México" se comportó de una forma muy tierna con sus hijos y que siempre se mostró muy atento de sus necesidades.

"Lo de Aracely y los hijos a mí me consta, porque yo vi videos, vi fotos, que no puedo poner aquí, porque no tengo los derechos. Luis Miguel en un principio con sus hijos era un papá cualquiera", detalló el escritor.

Desde hace tiempo han salido a relucir algunos de los comportamientos de Luis Miguel como padre, pues Arámbula se ha mostrado muy hermética al respeto, sólo ha repetido que si el cantante no cumple con sus obligaciones de pagar la pensión, interpondría una demanda.

