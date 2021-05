MasterChef México: Anette Michel confiesa la verdadera razón de su salida de TV Azteca

Anette Michel comenzó su carrera en Guadalajara, cuando tenía 14 años. Después de un tiempo, se mudó a la Ciudad de México para trabajar como modelo y presentadora de un programa. Fue en 1997 cuando un gran proyecto llegó a sus manos con la oportunidad de convertirla en actriz. La telenovela “Al norte del corazón”, una de las primeras producidas por TV Azteca la quería como protagonista.

A partir de ahí, el éxito de Anette comenzó no solo como actriz de televisión, sino también en el teatro, como conductora de exitosos programas y como modelo. Fue en esta empresa donde alcanzó la fama y se enfrentó a diferentes retos, como interpretar a una de las villanas más recordadas por el público en la telenovela “Cuando seas mía”.

Nuevas oportunidades laborales

Es por estas razones que su salida de TV Azteca, la que fuera su casa por más de 20 años, causó tanta controversia, especialmente cuando Anette visitó las instalaciones de Televisa como invitada a un programa de entrevista (Montse y Joe). Tal fue la polémica que la actriz optó por sincerarse sobre su decisión.

La querida exconductora de MasterChef aseguró que, gracias a esta nueva etapa en su carrera, podrá escuchar las diferentes propuestas laborales que puedan hacerle, pues sin el contrato de exclusividad podrá sentirse más libre de elegir. Este paso representa nuevas oportunidades para su trayectoria profesional.

¿Se irá a Televisa?

De acuerdo con TVyNovelas, la actriz confesó que no renovó contrato con la televisora en la que se encontraba, por lo que podrá participar en los proyectos que le parezcan más atractivos. Aunque no quiso ahondar en las causas, dijo que no tiene nada malo que decir sobre la empresa, excepto que la última administración no fue lo que esperaba.

Entre las múltiples razones que tuvo Anette para tomar la decisión, la principal fue que en TV Azteca no están haciendo las cosas como a ella le gustaría, por lo que no puede permanecer en un lugar donde no comparte las formas y exponiéndose a situaciones que manchen la imagen de la casa para la que trabajó durante todos estos años.

Respecto a su última participación en MasterChef, la conductora dijo que se siente muy feliz por haber descubierto lo extraordinario de la gastronomía y por convivir con personas tan extraordinarias como las personas que participaron en el concurso y con los chefs, que se convirtieron en sus grandes amigos.

aar