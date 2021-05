Eduardo Manzano es hospitalizado de emergencia por una infección biliar

La tarde de este martes se dio a conocer que el actor Eduardo Manzano fue internado de emergencia a causa de una infección biliar. A pesar de lo aparatoso la vida del cómico no está en peligro.

Susana Parra de Manzano, esposa del integrante del elenco del programa "Una familia de Diez", desmintió que este se encuentre en el área de terapia intensiva. Aseguró que su salud evoluciona de manera favorable.

El actor se encuentra internado en un nosocomio ubicado en la colonia Roma, donde es monitoreado todo el tiempo y atendido con antibióticos a través del suero que le colocaron.

La esposa de Eduardo Manzano pide que no se espanten

La esposa del histrión le pidió a sus amigos, familiares y las personas que se preocuparon por él que no se espanten, pues no se encuentra en el área de terapia intensiva. Indicó que está bien y que no ha perdido el apetito, como si se tratase de su personaje "Don Arnoldo".

Eduardo Manzano es un comediante y actor de cine y televisión mexicano, conocido por su participación en el programa de televisión "Los Polivoces" a lado de Enrique Cuenca.

Tiene 82 años y ha trabajado en producciones como "La hija de Moctezuma", "El bienamado", "Marcianos vs mexicanos" y "Médicos, línea de vida".

