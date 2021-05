¿Subió de peso? Leticia Calderón revela que la pandemia cambió su físico

La actriz mexicana Leticia Calderón, quien recientemente causará revuelo en redes sociales debido a la publicación de un video de una familia que se estaciona en un lugar reservado para personas con capacidades diferentes, ahora ha confesado que el periodo de la pandemia generada por Covid-19 le a traído cambios a su cuerpo.

En entrevista confesó que también ha sentido una tristeza profunda por la ausencia de su padre, pues fue víctima del letal virus.

“Fue un inicio de año muy duro, a todos nos dio Covid […] desafortunadamente mi papá no la libró, fue un golpe muy, muy duro, sigue siéndolo, no nos acostumbramos a esto”, expresó la reconocida villana de las telenovelas.

Con respecto a su peso, la afamada villana de telenovelas dijo que la poca actividad que propicio el encierro por la pandemia gano unas libras de más.

“Pues sí he estado tratando de ponerme a dieta porque obviamente por la pandemia, tengo que confesar que subí muchísimo kilos, muchísimos, muchísimos… un año aquí, primero encerrados, y a mí que me gusta cocinar y entre sin hacer nada pues obviamente me podría a hacer pasteles o galletas, y sí subí mucho, ahorita estoy tratando de bajar de peso para mantener sobre todo la salud”, contó en entrevista para el programa Hoy.

Sin embargo, Lety Calderón expresó que esto le ha preocupado bastante, pues ella siempre ha lucido una buena figura, por lo que dijo que ya se ha puesto manos a la obra para bajar de peso, aunque no le obsesione tanto como suele pasar con algunas mujeres.

“Nunca me he obsesionado con el peso, no he basado mi carrera en mi figura, sé que es importante mantenernos y cuidarnos para el público, pero no he sido obsesiva”.

En cuanto a su situación romántica, ella dijo que esta abierta al amor y no descartó recurrir a las cirugías para lucir más radiante tras el paso de los años.

“Creo en el amor y creo que el día de mañana va a llegar un hombre adecuado a mi vida que quiera sumarse a mis planes y a mi plan de vida, no lo estoy buscando, no estoy saliendo con un cartelón de se busca marido, porque ahorita estoy muy pendiente de mis hijos. Tengo celulitis, tengo lonja, tengo arrugas, y si me voy a operar el día de mañana no lo sé”.

Con información de Agencia Mex

