Selena, la serie: Él es el GUAPO esposo de Christian Serratos, intérprete de la "Reina del Tex Mex"

Christian Serratos, protagonista de Selena, la serie de Netflix, se ha ganado al público aunque en un principio muchas personas la criticaban debido a su poco parecido con la texana. Sin embargo, ahora es una de las actrices más populares y cada vez más gente está interesada en su trabajo y vida personal.

La actriz de 30 años ha destacado por su trabajo en el cine y la televisión, mientras que su vida privada la ha mantenido fuera de los reflectores, pues pocas personas conocen que tiene una relación desde hace varios años con el guapo cantante David Boyd, y que ya tiene una hija.

¿Quién es David Boyd?

David Sebastian Boyd es un cantante, compositor y bailarín danés-estadounidense, miembro de la banda de rock New Politics, la cual debutó desde 2009. Aunque, él y Christian no están casados, son unas de las relaciones más consolidadas del espectáculo, pues desde que comenzaron a salir desde 2014, han tenido un vínculo muy fuerte.

El artista nacido el 6 de febrero de 1988 en Copenhague, Dinamarca y es hijo de un padre estadounidense y una madre sueca / danesa. Antes de integrarse a la banda a la que pertenece, fue bailarín de breakdance, algo que la dio la oportunidad de aparecer en modernas producciones de danza con coreografía de Steen Koerner y también es conocido por ser el precursor de un movimiento de baile conocido popularmente como "Boyding".

En 2009 se mudó con sus compañeros de agrupación, Louis Vecchio y Søren Hansen a Nueva York y comenzó una gira por Estados Unidos y el Reino Unido. Hasta el momento, el grupo tiene cuatro álbumes: Vikings (2015), New Politics (2010), Lost in Translation (2017), y A Bad Girl in Harlem (2013).

En 2017, Boyd y Serratos se convirtieron en padres de la pequeña Wolfgang. El anuncio del embarazo de la actriz lo hizo el cantante y después la pareja acaparó los titulares cuando Christian apareció luciendo su pancita la alfombra roja para el Paley Fest. Boyd.

La pareja, además de compartir en redes sociales sus eventos profesionales, como el caso de la serie de Selena Quintanilla, algunas veces comparten sus mejores momentos en familia.

mfa