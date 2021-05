En días pasados, Odalys Ramírez informó a través de sus redes sociales que Patricio Borghetti, su esposo, había decidido realizarse la vasectomía pues la pareja ya no quería tener más hijos.

Ante esto, el conductor señaló en Venga la Alegría que fue su esposa quien le sugirió la cirugía por lo que accedió después de ver todo lo que hace una mujer por la natalidad, por lo que consideró que era su responsabilidad involucrarse en este asunto.

Sin dolor

Borghetti enfatizó que el procedimiento es muy sencillo, rápido y que no genera dolor. Al mismo tiempo, lamentó que sigan existiendo mitos así como mucha desinformación al respecto.

Durante la plática en el programa matutino, el presentador confesó que se sometió a la vasectomía para no tener más hijos, por lo que exhortó a demás hombres a tener consciencia de una planificación familiar.

Cirugía rápida

Agregó que no se siente dolor debido a que es una cirugía que no dura más de 10 minutos. Explicó que solo se siente un piquete, como si fuera una vacuna. Los doctores no utilizan bisturí y tampoco sale mucha sangre.

Enfatizó que estuvo al lado de su esposa al momento del parto de sus dos hijos, lo que le permitió tomar consciencia sobre la importancia de las mujeres en la planificación familiar.

