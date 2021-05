Exatlón México: Caro Sunshine, ¿terminó con Aristeo Cázares? Reveladora noticia evidencia separación

Se hizo viral un video en el que la ex participante de Exatlón México, Caro Sunshine habló sobre su relación con Aristeo Cázares. O mejor dicho, no habló sobre él. Durante una entrevista en vivo le preguntaron cuando vería a su compañero de Exatlón y ella dijo "No sé".

Esto ha hecho pensar a muchos de sus seguidores que su romance con Aristeo ya llegó a su fin. Se trata de una relación que comenzó de muy buena manera y que, en caso de que sea cierto, sería una noticia muy dolorosa para todos los seguidores de Aristeo Cázares y Caro Sunshine.

Pero como los seguidores de Caro quieren saber todo, también le preguntaron si había salido con Keno, a lo que la clavadista respondió con un rotundo no. Aunque, al parecer no todos le creyeron.

El video de Caro Sunshine ha generado rumores sobre su relación con Aristeo

Su romance en Exatlón

Luego de mucho tiempo de insistencia, Aristeo Cázares reconoció que sí existía una relación con Caro Sunshine, una ex compañera de Exatlón México. El atleta dijo que había salido con la clavadista y que poco a poco fueron haciéndose mejores amigos. Algo que después se convirtió en una relación.

El atleta de parkour y la clavadista olímpica se conocieron en la cuarta temporada y, desde el primer minuto, la química entre ellos fue evidente. Por ello, los fans de ambos les pidieron que hicieran formal su relación.

Después de este video que se dio a conocer en redes sociales, las sospechas de a gente se han hecho mayores. La respuesta tan seca por parte de Caro Mendoza ha hecho que todos piensen que la relación ha llegado a su fin.

