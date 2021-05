Netflix estrenará So Not Worth It, una nueva serie coreana

Netflix sigue apostando por el entretenimiento coreano y estrenará su nueva serie original "So Not Worth It" para este verano. El drama universitario se estrenará en junio y tendrá a Youngjae de GOT7 y Minnie de (G)I-DLE, además de un elenco internacional.

Corea del Sur sigue ganando terreno en la plataforma de streaming, en su catálogo hay diversos K-Dramas y películas de Asia para aquellos fanáticos de la cultura coreana. La historia de comedia se estrenará el próximo 18 de junio y lanzará nuevos episodios cada viernes.

"So Not Worth It" o ¡Tierra, trágame! se lanzará a nivel mundial durante el verano, la serie coreana será del género sitcom y contará con un elenco internacional. La trama gira en torno a un grupo de universitarios que convive en los dormitorios escolares, mientras se enfrentan a las diferencias culturales en la ciudad de Seúl.

Entre los personajes podrás encontrar a "Se Wan", el encargado de las habitaciones estudiantiles, "Jamie" será un alumno de intercambio que viene desde América. Youngjae, de la boyband surcoreana GOT7, interpretará a "Sam", un chico que creció en Australia. Minnie, del grupo K-pop (G)I-DLE, usará su nombre real y será una estudiante de Tailandia y fan de los dramas coreanos.

Otro de los compañeros será "Hyun Min" un estudiante coreano que vive lejos de los dormitorios. La trama de "So Not Worth It" mostrará a modo de comedia la vida de estos roomies.

El primer adelanto de la serie coreana muestra cómo se enfrentan a la hora de pedir comida a domicilio, también intentan preparar el famoso kimchi, un platillo de verduras fermentadas. "So Not Worth It" está escrito por Seo Eun Jung y es dirigido por Kwon Ik Joon.

Este drama será el segundo papel como actor de Youngjae y uno de sus primeros trabajos como solista tras la disolución del grupo GOT7. Otro de los estrenos de Netflix que puedes seguir en junio es el dorama "Nevertheless", protagonizado por Song Kang.

kma