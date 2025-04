Green Day en el Pa'l Norte: así sería el setlist de la banda en su regreso a México

Green Day es una de las bandas de punk más importantes de los últimos 30 años, liderando el camino del punk rock y happy punk, con discos como "Dookie" y "American Idiot", pasando por "21st Century Breakdown" y "Revolution Radio", marcando su carrera como una de las agrupaciones emblemáticas del género.

Ahora, tras el lanzamiento de su disco "Saviors" rescatando sus mejores épocas y haciéndonos olvidar "Father of All", un disco que pasó sin pena ni gloria, por la pandemia de Covid-19, la banda anunció su Saviors World Tour mismo que los llevó a países de Europa, Asia y hasta África.

Saviors no solo significó su regreso a sus mejores épocas, sino que también su regreso a Latinoamérica, tocando en México para el Corona Capital el pasado mes de noviembre de 2024, luego de no visitar nuestro país desde 2017, ahora tras su paso por África, vuelven a tierras mexas para dar su tan esperado show.

Pues el Pa'l Norte tendrá la dicha de recibir el Saviors World Tour, que además tiene como actuaciones especiales los discos Dookie y American Idiot, que al año pasado cumplieron 30 y 20 años respectivamente, por lo que su regreso a México emociona mucho a sus fans que han estado esperándolos.

Así fue la última visita de Green Day en México

El pasado mes de noviembre, Green Day regresó a México, luego del Rev Radio Tour de 2017, en el que vinieron para el Corona Capital. Ahora, tras su vuelta a tierras mexicanas dejaron un espectáculo que sorprendió a propios y extraños, tras dar un show de poco más de una hora con 45 minutos.

La banda se presentará este 4 de abril en el Pa'l norte en Monterrey, donde además comparte cartel con artistas como Massive Attack, Seventeen, The Chainsmokers, Fall Out Boy, Foster The People, Olivia Rodrigo y Charli XCX, siendo esta su primera aparición en Monterrey desde el año 2004.

Si bien al ser un festival de música, la banda puede tocar cerca de 1 hora y 30 minutos, lo que reduciría las canciones de ambos discos celebrados, tal y como sucedió en el Corona Capital en 2024, dejándonos las canciones más importantes de Saviors, Dookie y American Idiot.

Asi seria el setlist de Green Day en el Pa’l Norte