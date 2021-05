Exatlón México: Ceci Wushu es hospitalizada de emergencia, sufre terrible dolor

Cecilia Álvarez, mejor conocida como Cecy “Wushu”,se sometió este miércoles a una intervención quirúrgica de emergencia luego que presentara fuertes dolores en uno de sus tobillos desde hace varias semanas, la atleta compartió en sus redes sociales un par de fotografías en donde se le ve antes y después de ser operada, lo que alertó a sus seguidores acerca de su estado de salud.

Gracias a todos por sus mensajitos. Todo salió bien en la cirugía, gracias a los mejores Dres. y al cuidado que me brindó el hospital. Gracias a mis cuidadores personales y super especiales por siempre estar para mi, son los mejores. Ahora toca recuperarnos y darle con todo a la rehabilitación para regresar al 100% y super fortalecida,” escribió la practicante de artes marciales en Instagram junto a las fotografías.

Cecy “Wushu”, quien participó en la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, concedió una entrevista virtual al programa Venga la Alegría, en donde se refirió al procedimiento por el cual acababa de pasar y habló sobre cómo se encuentra tras haber sido intervenida quirúrgicamente. “Me operaron del tobillo, me pasó algo muy similar a lo de Keno Martell, solo que menos grave,” refirió la atleta en el matutino.

“Exatlón es muy duro” con nuestro cuerpo

Cecilia Álvarez también refirió que la molestia fue una de las consecuencias tras su paso por el famoso reality show: “Exatlón es muy duro y hace que nuestro cuerpo se exija al máximo. Muchas veces me doblé el tobillo, pero a diferencia de tomar mi reposo que era necesario, dije ‘sí puedo’. Me lesioné muchísimo”, comentó la atleta coahuilense, quien aseguró que la cirugía fue todo un éxito.

De acuerdo con su declaración, el médico le aseguró que su lesión era similar a lo que tenía Keno (Martell), solo que ésta era una herida más pequeña que la que él tenía: “Estaba demasiado inflamado, me enseñaron la resonancia y había mucho líquido de inflamación. Me hicieron una limpieza, me reconstruyeron un ligamento que estaba roto y que no tenía su función natural,” explicó Cecy.

Cecy "Wushu" aseguró que todo salió muy bien tras la operación, la cual fue realizada la mañana de este miércoles: “pasé la noche súper bien. Ya nada más falta recuperación y terapia”, declaró . Además aseguró sentirse muy bien por lo que saldría caminando del hospital. “Voy a salir caminando. Son muy buenas noticias porque pensé que iba a estar sin caminar”, explicó.

La practicante de artes marciales declaró que los dolores fueron más constantes desde que salió de Exatlón, por lo que tomó la decisión de acudir al hospital y asegurarse de estar al cien. “En todo momento me dolía, pero me ponía vendaje o hielo para que no se me inflamara. Si caminaba mucho o si manejaba durante varias horas, el tobillo se me inflamaba muchísimo. No era normal, dije ‘tengo que tratármelo porque si no se puede agravar’”, concluyó.

