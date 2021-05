BLACKPINK: China cancela Youth With You y prohíbe los concursos de idols

China cancela todos los concursos de idols. "Youth With You 3", donde Lisa del grupo BLACKPINK era una de las coach, fue cancelado. La tercera temporada ya no transmitirá el último episodio y los concursantes perderán la oportunidad de debutar como cantantes de C-Pop.

El reality era un programa donde jóvenes aprendices buscaban la oportunidad de ser integrantes de un nuevo grupo de pop. La bailarina y rapera de la boyband surcoreana era una de las maestras y los ayudaba a mejorar en diferentes pruebas de baile, canto y rap.

A través de un comunicado, el gobierno de China informó que cancelará todos los concursos de ídolos, ningún aspirante podrá presentarse en televisión o en alguna competencia musical. Tampoco se explicó la razón del por qué ya no habrá nuevos realitys de C-Pop, uno de los géneros más populares en Asia.

Lisa de BLACKPINK fue una de las coach durante las 3 temporadas de Youth With You, el grupo femenino The Nine fue el último que debutó tras ganar la segunda temporada. Las fans de la bailarina surcoreana lamentaron la decisión de China, ya que los aprendices de su grupo no tendrán la oportunidad de cumplir su sueño como cantantes.

La tensión entre Corea del Sur y China

China ha sido el tercer mercado más grande para el K-pop, muchos idols coreanos han lanzado música en mandarín a lo largo de los años: sin embargo, la tensión entre ambos países ha afectado la carrera de los artistas, ya que el gobierno no les permite promocionar ahí.



"Youth With You 3" estaba en su última etapa, pero su cancelación no permitirá que se lleve a cabo la final, algunos fans criticaron la decisión del gobierno y lo calificaron de comunista. Aunque China prohibió todos los concursos, sí permitirá que los aprendices continúen en competencias internacionales.

"Girls Planet 999" será el nuevo reality show entre Corea del Sur, Japón y China, donde 99 chicas competirán para ser integrantes del nuevo grupo pop. Este programa K-pop se transmitirá a través de la cadena de televisión Mnet en agosto próximo.

Noticias Relacionadas Los nuevos dramas coreanos que llegarán en junio

kma