Vive amor adolescente: Lele Pons revela detalles de su relación

El amor entre Lele Pons y Guaynaa nació durante el rodaje de “Se te nota”, a casi ocho meses de su lanzamiento, la cantante disfruta de su pareja al máximo y asegura que es la primera vez que se enamora.

“Tengo una relación bonita, algunas veces complicada, porque peleamos y nos reconciliamos, y al mismo tiempo siempre queremos estar juntos. Mi familia me dice que parezco de 15 años con su primer novio y la verdad es que así es como me siento con Guaynaa”, detalló la intérprete a El Heraldo de México.

Aunque están gran parte del día juntos, Lele extraña al puertorriqueño hasta cuando se va al gimnasio y ya no ve la hora en la que regrese, “sé que él es todo lo que deseo ahora”, pero aseguró que no es codependencia, al contrario es la relación más sana que ha tenido en sus 24 años de vida.

“Guaynaa tiene mucha paciencia conmigo, soy una persona complicada, tengo mil defectos y él me acepta como soy, me respeta, me da detalles y me hace sentir afortunada. Él es todo, es mi mejor amigo, podemos hablar de cualquier cosa, hay compasión y amistad en esta relación”, explicó la cantante.

Esta etapa la hizo conectar con su más reciente sencillo “A lau”, en la que habla de una pareja que pese a las peleas siempre terminan haciendo las paces. Una balada que le permitió mostrar su voz.

“Necesitaba una relación para cantar esta canción, había que tener esa vibra, ahora la tengo, pero dos años atrás era más “single”, estaba descontrolada, iba a fiestas, conocía a chicos, salía con mis amigas, trabajaba, pero nunca me enamoré”, contó.

Pons desea que su carrera como cantante cobre más fuerza, por eso presentará sencillos de manera más constante, incluso adelantó que el próximo es un tema en inglés con un artista que admira mucho, pero será un tema que mantenga el estilo latino, ya que es el género en el que quiere desarrollarse, porque considera que es la que está dominando la industria.

Al menos así lo ve en Miami, ciudad a donde se mudó para continuar su carrera, y Los Ángeles, en donde siente que además de la fuerte presencia del sonido latino en la música, también está presente en la calle y restaurantes. “En todas partes hablan español, no he ido a otros lugares, pero lo que veo es que vienen muchos latinos y me encanta eso. Musicalmente cada vez hay más gente que sabe de música urbana”, dijo.

DATOS

También planea una colaboración con una cantante mexicana, pero no dio más detalles.

Considera que el bullying que sufrió durante su infancia y adolescencia la hicieron ser más humilde.

Lele es transparente en redes sociales y muestra todas las facetas de su vida, incluso cuando está vulnerable.

También habla italiano e inglés, por lo que no descarta explorar la música en esos idiomas.

Le gusta viajar a México, porque es un país que ha impulsado su carrera.

NÚMEROS

43.7 millones de seguidores tiene en Instagram.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

dza