Luis Miguel e Isabela Camil ROMPIERON por está razón

La vida amorosa de Luis Miguel ha cobrado gran relevancia desde el estreno de la segunda temporada de su bioserie; sin embargo, la relación que más ha sido mencionado en la trama es la que el cantante sostuvo con Issabela Camil.

Debido a que en el proyecto de Netflix se han expuesto los altibajos que vivieron los artistas durante sus años de relación sentimental, es que ahora Lucía Mirada, viuda de Hugo López, quien fuera manager de Luis Miguel, confesó en entrevista para el programa Ventaneando que ella aconsejó a Issabela Camil para que pusiera fin a su romance con el intérprete de “La Incondicional”.

Ella sufría mucho porque él estaba en ese momento muy joven, tenía 18 años o 19, y todas las chicas estaban detrás de él y ella sufría mucho, yo un día le dije a ella, en Los Ángeles, que me la encontré, porque ya no sabía qué hacer, si seguía o no, sí rompía, porque bueno, se querían muchísimo y yo le dije: ‘déjalo descansar cinco años porque está muy joven, haz lo tuyo, tal vez estudiar’, porque ella quería viajar y estudiar, ‘y después búscalo’, pero después pasaron esos años y no se dio, pero yo creo que fue uno de los grandes amores de Luis Miguel”, contó.

De la misma manera, Lucía Miranda señaló que tal como se ve en la serie, la amistad que “El Sol de México” tenía con Alejandro Asensi llegó a su fin debido a que el también ex manager de LuisMi sostuvo un romance con Michelle Salas.

“Sé de todo lo que sucedió, que ellos se distanciaron justamente por esa situación, por ese romance, a lo mejor ella (Michelle) vio en Asensi, vio reflejada esa falta, ese padre que a lo mejor no tuvo, y que sintió, y así pasaron las cosas”, manifestó la viuda de Hugo López.

Pro: Agencia Mex

dhfm