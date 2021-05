Cecilia Galliano le hace el feo a Luis Miguel; "me gustan cachondos, no como él"

La actriz Cecilia Galliano dio su opinión sobre Luis Miguel, ahora que el cantante está en boca de todos por la segunda temporada de la serie producida por Netflix, y aclaró que no se siente mal por no haber sido pretendida por "El Sol de México", ya que a ella le gustan que sean cachondos y no como él.

Incluso, la argentina explicó que siente una mayor atracción por alguien como Chayanne, porque considera que son más "cachondos" y eso es algo que no percibe de Luis Miguel.

Por lo que respondió entre carcajadas cuando un reportero le preguntó sobre el intérprete de "La incondicional", porque aclaró que no es su tipo de hombre y por ello estuvo casada con Sebastián Rulli.

Contrario a otras mujeres del medio artístico que cuentan sus anécdotas junto a Luis Miguel, Galliano reveló algunas de las características de las personas del sexo opuesto que le atraen.

"No me llama la atención eso, no, me gusta (el tipo de Luis Miguel)… por eso me elegí el marido, así como 'El Negro' Araiza; me gustan así negros, chacalones, con esas manotas como tiene 'El Negro' Araiza”, bromeo la actriz haciendo referencia al conductor del matutino de Televisa que ahora también es su pareja en la telenovela "La Desalmada".

