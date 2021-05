EVERGLOW lanza el VIDEO de "First" y se vuelve tendencia

Esta mañana EVERGLOW se ubicó en las principales tendencias de Twitter y es que por la madrugadase reveló el video de su sencillo First, el cual marca su regreso a los escenarios después de seis meses de haber revelado ‘Let Me Dance‘, el cual se estrenó en noviembre del año pasado.

En el MV, las integrantes del grupo de k-pop se ubican en diferentes escenarios utilizando vestuarios con distintos estilos en colores negros, blancos y rojos, los cuales dan un contraste visual. Además, con una coreografía fuerte expresan el concepto ‘Warriors From The Future‘ a través de diferentes dimensiones.

"First" es la canción principal del tercer sencillo, Last Melody, proyecto musical en el que las chicas quieren plasmar con sus letras hacer olvidar los miedos y conquistar tus sueños. Por su parte el tema principal, lleva el mensaje de un nuevo comienzo en la búsqueda de luz y esperanza.

Este tercer material discográfico contará con sólo tres canciones: Please, please; Don't Ask, Don´t Tell y la canción principal First. Sin embargo, podría gozar de mucho éxito, ya que EVERGLOW es una de las bandas más conocidas del k-pop y FOREVER -nombre de los fans- las han apoyado para que alcancen el número uno de las listas.

¿Quiénes son EVERGLOW?

Yuehua Entertainment anunció que formaría un nuevo grupo de chicas y el 18 de marzo de 2019 lanzó EVERGLOW, el cual está conformado por Si Hyeon, Onda, E:U, Yi Ren, MIA y Aisha. Su primer material musical fue 'Arrival of everglow’.

Una de sus canciones más populares son "Adios", incluida en su segundo single "H:U:S:H" y fue producida por OLLIPOP, quien también produjo canciones para 'TVXQ' y 'Red Velvet'. Asimismo, "Dun Dun" de su primer mini-álbum Reminiscence cuenta con 200 millones de vistas, mientras que "La Di Da" tiene 94 millones de visualizaciones.

mfa