Disney está de luto; murió Samuel E. Wright, voz de Sebastián en La Sirenita

Este martes 25 de mayo, el actor de doblaje, falleció a los 74 años, el actor Samuel E. Wright, quien fue conocido por los fanáticos de Disney al darle vida al cangrejo asistente del Rey Tritón, Sebastián, en la película "The Little Mermaid", o también conocida al español como La sirenita, de 1989.

La noticia se dio a conocer a través de la página de Facebook de Montgomery, Nueva York, ciudad donde además vivía, misma que rindió homenaje de este modo, señalando que Sam y su familia, han tenido un gran impacto en innumerables jóvenes el Valle de Hudson, inspirándolos a llegar más alto y profundizar para convertirse en la mejor versión de ellos mismos,

"Además, de su pasión por las artes, y su familia, Sam era más conocido por entrar en una habitación y simplemente proporcionar alegría pura a aquellos con quienes interactuaba. Le encantaba entretener, le encantaba hacer sonreír y reír a la gente y le encantaba amar ". señala la fanpage Noticias Relacionadas Cómo funcionan los estrenos en Premier Access de Disney Plus y así podría ser afectado por la reapertura de los cines

¿Quién es Olivia Rodrigo, la "chica Disney" que es TENDENCIA en redes sociales?

Favorito del público

Cabe destacar que la interpretación de Samuel E. Wright dando vida al músico cangrejito, Sebastián , fue un favorito inmediato del público, luego del lanzamiento de la primera cinta del La Sirenita.

Noticias Relacionadas La voz de la infancia: Mario Filio y sus doblajes a personajes de Disney

Además, continuaría dando vida en las secuelas y precuelas que tuvo esta historia, incluyendo la repetición del papel para varios proyectos de Disney, y por supuesto, la serie animada de televisión de The Little Mermaid, en su versión en inglés, la colección corta de House of Mouse y muchos otros más.

En este sentido, prestaría su voz para la película de animación, Dinosaurios (2000), dando vida al mismísimo "Kron"; sin embargo, no toda la carrera de Wright giró entorno a Disney, ya que también fue actor activo durante más de 10 años, antes de dar a conoecer la vida que haría famosa su increíble voz.

¿Qué hizo antes de La Sirenita?

Antes de dar vida a Sebastián en La Sirenita, tuvo apariciones en programas como Simon & Simon, The Cosby Show y All My Children, en el que incluso, fue co-protagonista, del efímero Enos, que fue un derivado de Los Duques de Hazzard

Por otra partem también fue conocido por actuar en el escenario teniendo participación en musicales como Jesus Christ Superstar y Pippin en Broadway, mientras que originó el papel de Mufasa para el musical de Broadway, ganador del premio "Tony". en El Rey León, el musical.

Con información de medios

DRV