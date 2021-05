Cómo funcionan los estrenos en Premier Access de Disney Plus y así podría ser afectado por la reapertura de los cines

Bob Chapek, CEO de Disney, durante una entrevista reveló que el futuro de los estrenos en los cines y cómo estos podrían afectar el servicio Premier Access de Disney Plus.

Cuándo los cines cerraron por la pandemia de Covid-19, las plataformas de streaming, optaron por un calendario de estrenos híbrido en 2021 con cintas lanzándose directamente a Disney Plus, como lo son Luca de Pixar y otras directamente a los cines, como lo son Shang Chi y Free Guy.

Por otros lados algunos títulos, como Black Widow y Cruella se lanzarán simultáneamente en los cines y en el servicio Premier Access de pago de Disney Plus.

¿Qué y cómo funciona Disney Plus Premier Access?

El año pasado Disney Plus presentó Premier Access, el cual permite acceder a contenido antes que los demás. Hay que recordar que este servicio ya se usó para Mulan y Raya, y será usado para Black Widow y Cruella

Hay que mencionar que este servicio no está activo permanentemente, pues es solamente usado por la plataforma para estrenos-

Para poder usar este servicio, primero debes contar con una cuenta de Disney Plus, posteriormente, si quieres comprar el Premier Access lo puedes hacer solamente desde la web disneyplus.com en forma de preventa. A partir de la fecha de estreno ya podrás realizar la compra desde cualquier dispositivo.

Los cines buscan recuperar a su público ante el fin de la pandemia

Los cines de Estados Unidos buscan sobrevivir en un mundo pospandemia que ha revolucionado el negocio: Ofrecerán comidas, suscripciones y pases privados, las películas estarán menos tiempo en la cartelera y competirán con las plataformas de "streaming" por los grandes estrenos.



Hollywood es consciente de que casi el 40 por ciento de sus ingresos en taquilla dependen de un 10-15 por ciento de la población que acude regularmente a los cines. Recuperar a ese público fiel será uno de los primeros objetivos para las salas de proyección, que afrontan la llegada de una avalancha de títulos a partir de la próxima semana.



"Si tienes una película, pero no una gran pantalla entonces no tienes nada", aseguró esta semana Arnold Schwarzenegger en un evento organizado por la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO en sus siglas en inglés) para dar el pistoletazo de salida a la temporada.



El pasado 31 de marzo, la industria respiró aliviada al comprobar que "Godzilla vs. Kong" agotó las entradas en su estreno.



A pesar de que la película estaba disponible en la plataforma HBO Max, hubo un número importante de personas que pagó por verla en una pantalla grande y la cinta recaudó 48,5 millones de dólares en EU y Canadá durante su primer fin de semana, con aforo reducido y limitaciones.

Ahora con una reapertura total de su economía, los cines buscan la manera de atraer a un público cuyos hábitos de consumo han cambiado completamente.

El calendario juega de su parte y desde finales de mayo, los estudios comenzarán a estrenar títulos que llevaban más de un año guardados.

"Cruella", se estrenará el 28 de mayo a la vez que "A Quiet Place Part II". El 11 de junio llegará "In the Heights", el musical dirigido por Lin-Manuel Miranda, y el 25 de ese mes será el estreno de "Fast and Furious 9", con Vin Diesel y John Cena.

Con información EFE

mavr