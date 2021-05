Carlos Rivera regresaría a los musicales con esta obra

Carlos Rivera salió del reality show La Academia en 2004 y desde entonces ha destacado como cantante y actor en el teatro musical, en esta área brilló por interpretar a “Simba” en “El Rey León” en España y México, entre otras producciones. Sin embargo, hace cinco años dejó los musicales y aunque le gustaría regresar, no encuentra uno que realmente lo apasione.

“El teatro musical siempre formará parte de mi vida y si veo la manera con la que pueda regresar. He tenido muchos acercamientos no sólo de México, España y Broadway, pero no ha llegado el proyecto que me llene, que no me importe hacer a un lado una gira o un disco para hacer una obra de teatro”, mencionó el cantante al presentar su nuevo disco “Leyendas”.

Rivera considera que por respeto a la misma producción, no puede hacer algo que no le entusiasme, porque no hay dinero que alcance para estar en algo que no le gusta. Sin embargo, en México hay una obra que ya tocó su corazón. Se trata del musical de “José el soñador”, con el que descubrió este mundo y por el cual se enamoró de esta disciplina. Esta obra será producida por Alex Gou.

“Cuando Gou me contó de este proyecto me emocionó mucho, porque fue la primera obra que fui a ver y que a partir de ahí me enamoré del teatro musical y soñé con hacerlo. Entonces sin duda, hoy me pegó en mi punto débil que nos ha hecho estar en pláticas para ver la posibilidad de hacerlo”, afirmó.

Rinde homenaje con "Leyendas"

Rivera presenta su nuevo disco “Leyendas”, un material en el que rinde homenaje a los intérpretes que desde niño admiraba como Armando Manzanero, Gloria Estefan, Roberto Carlos y José Luis Rodríguez “El Puma”. El cual será presentado el próximo viernes 28 de mayo, un día antes, se presentará el tercer sencillo en el que aún colaboró con Manzanero.

“Para mí este álbum es un regalo del corazón, es para unir familias y generaciones porque es escuchar la música con la que crecimos, pero que ahora con mi voz, llegan a las nuevas generaciones”, detalló.

