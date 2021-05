Marisol González manda impactante mensaje a el “Canelo” Álvarez tras su boda

La ex novia del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, Marisol González, envió un impactante mensaje al deportista luego de que este fin de semana se casara con su ahora esposa Fernanda Gómez.

En un encuentro con la prensa, la periodista y conductora, aprovecho el momento para dirigirse al campeón a través de las cámaras.

“Siempre le voy a desear lo mejor, siempre voy a tener un recuerdo increíble de él, y estoy feliz también”, dijo la conductora del programa Hoy.

Marisol González y “Canelo” Álvarez, mantuvieron un romance del cual se pensaba acabaría en boda, ahora González no tuvo más que buenos deseos para su ex pareja.

La también modelo fue cuestionada sobre si hubiera asistido a la fiesta de haber sido invitada, a lo que respondió rápidamente: “no, no, no, yo ya no tengo contacto con él desde hace muchos años”.

Hace algunos meses, Marisol González recordó su tórrido romance con Álvarez, momento en que ella tenía 26 años y él 19, revelando algunas de las razones por las que no quiso casarse con él.

“Duramos un año bien y después entre cortar y regresar. Siento que en ese momento los dos y las edades influyen, yo era medio intensa con él, los dos éramos muy celosos. Él en ese entonces me dio el anillo, lo ves y ya dices que es muy formal, me daba miedo porque él estaba creciendo, yo le llevaba cierta edad”, dijo Marisol en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

