María Félix COMIÓ carne Humana en Marruecos; mira la sorprendente FOTO del festín de "La Doña"

Hablar de María Félix es hablar de una mujer que se consolidó como una figura idolatrada a nivel internacional por formar parte de los íconos femeninos del cine en la Época de Oro.

Vale la pena recordar que fue gracias a su talento e inigualable belleza que María Félix, mejor conocida como "La Doña" trascendió las barreras del éxito y la fama debido a sus destacadas técnicas para actuar y también por su distintivo carácter.

Su tenacidad y recia manera de expresar sus pensamientos se forjó en su vida como una mujer normal lejos de la fama, pues recordemos que ella fue descubierta e invitada a actuar a pesar de que no tenía experiencia en su edad adulta.

De María Félix también se saben muchas cosas respecto a su vida privada, entre ellas que tuvo muchos amores, pues se casó en cuatro oportunidades.

Sin embargo, otra de las cosas que son bien sabidas e incluso comprobadas sobre "La Doña", es que era una mujer que recorrió diversas partes del mundo y conoció diferentes culturas con diversidad de tradiciones.

María Félix, originaria de Alamos, Sonora, siempre se describió a sí misma como una mujer diferente, "entrona y valiente", y bajo este panorama se sabe que tenía una personalidad exótica, misma que podían permitirle explorar diversos platillos.

En una entrevista con Ricardo Rocha, la ex esposa de Agustin Lara y Jorge Negrete describió que en una ocasión probó la carne humana y su peculiar sabor.

"'Kike' (su hijo Enrique Álvarez Félix) y yo comimos carne humana en un lugar en Marruecos que se llama Chauen (...) estábamos filmando 'La Corona Negra' y nos invitó a cenar uno de esos moros notables y a este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no sabía, y nos dio a comer (...) a mi me gustó, era una cosa como dulzona, una carne extraña, pregunté y así me dijeron, carne humana".

Ante semejante confesión Ricardo Rocha la llamó antropófaga, pero enseguida María Félix rectificó: "antropófaga, pero no voluntariamente". Rocha le preguntó entonces si había comido carne de hombre o de mujer.

"No quise preguntar, no llegué hasta allá, era carne humana, eso me lo dijo 'Kike', pero él ya había ido a reponer el estómago como dos veces (...) y no pasó nada (...) a digerir la carne humana, pero yo no lo sabia, si lo hubiera sabido tú crees que me hubiera metido a comer esas porquerías", aseveró 'La Doña'.