Luisito Comunica revela lo que no le gusta del "Escorpión Dorado" frente a Yordi Rosado: VIDEO

Yordi Rosado está decidido a ser uno de los mejores entrevistadores del medio del espectáculo, a través de su cuenta de Youtube, pues ha bebido y charlado con varios y en este ocasión lo hizo con el polémico youtuber Luisito Comunica, quien habló del hombre detrás del personaje de las redes sociales.

De entre la gran variedad de temas que platicaron Yordi y el influencer, salió a relucir lo que piensa de otros personajes que se dedican a lo mismo que él: "El Escorpión Dorado".

"Es que no me sentí cómodo cuando me entrevistó el 'Escorpión' meramente porque su estilo no me gusta nada", aseguró Luisito Comunica, quien aclaró que Alex Montiel (nombre real del personaje) es su amigo y que se lleva bien con él.

Luis Arturo Villar Sudek, conocido popularmente como Luisito Comunica, dijo que el estilo y la energía que "El Escorpión Dorado" tiene y utiliza en ocasiones para ofender a las personas no le gusta, hecho que manifestó durante su encuentro y que pudo haber sido tomado como "mam$%".

¿Cómo se llevan Luisito Comunica y "El Escorpión Dorado"?

A pesar en no estar de acuerdo con la manera de ser del "Escorpión", el youtuber expresó que los personajes se llevan bien y que incluso, le ha manifestado sus pensamientos directamente:

"Entre el 'Escorpión' y yo todo chido, simplemente su estilo a mi no me gustó y creo que hasta se lo he dicho. No es ningún misterio", dijo Luisito Comunica frente a la audiencia de Yordi Rosado.

