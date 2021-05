Luis Miguel: La historia de “Entrégate” la canción erótica y éxito de “El Sol” ¡Hasta la lanzó en inglés!

El episodio número siete y penúltimo de la Serie de Luis Miguel por Netflix llegó, y lleva por nombre "Entrégate", una composición de Juan Carlos Calderón, que formó parte del disco "20 Años", esta melodía rápidamente se colocó en los primeros lugares de las listas de popularidad de México y América Latina.

De hecho, se colocó en lo más alto de la Billboard Top Latin Songs, en septiembre de 1990. Además, se trata de una de las pocas melodías del cantante nacionalizado mexicano lanzó también en inglés, esta bajo el titulo de "Before the Dawn", aunque sus resultados no fueron los que el ídolo esperaba.

De las canciones más "Hot" de Luis Miguel

Otra de las características de esta canción de Calderón, es que también figura en las listas de lo más "hoy" de Micky, y es que la letra de la canción, según las críticas, una invitación a un encuentro sexual.

Además de aparecer en "20 Años", "Entrégate" aparece en el álbum "El concierto" de 1995 y en la recopilación de 2005 "Grandes Exitos".

Cantar en inglés

La intención de internacionalizar a LuisMi con este tipo de apuestas en inglés no resultó, pues con el lanzamiento de esta melodía en el mercado de Estados Unidos (sajón) y del Reino Unido pasó sin pena ni gloria, lo que dio como resultado que ya no se intentara hacer el crossover entre el público latino y el sajón.

¿Qué dice "Entrégate"?

Cierra los ojos, déjate querer

Quiero llevarte al valle del placer

Mía, hoy serás mía, lo sé

Déjame robar el gran secreto de tu piel

Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento

Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor

Entrégate, mi prisionera

La pasión no espera y yo no puedo más de amor

Versión en español

Versión en inglés

