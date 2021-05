Omar Chaparro, sin manual para educar en su reality show "Chaparreando"

Omar Chaparro tiene casi tres años viviendo en Los Ángeles con su familia, por el trabajo viaja constantemente, pero cuando está en casa, los conflictos con sus hijos no paran, en especial con Emiliano, el de enmedio, por eso hizo un viaje en moto para que ambos pudieran conocerse.

“No hay un manual de cómo ser papá. Tengo tres hijos que son increíbles y muy diferentes entre sí, son sensibles y opuestos, esto es complejo, porque no puedes tratarlos de la misma manera, cada uno entra en diferentes etapas de crisis, pero creo que son más las satisfacciones que te dan”, contó el actor.

El viaje lo hicieron de Los Ángeles a Chihuahua y quedó registrado en el reality show Chaparreando, al principio la idea era un programa sobre sus días en moto, pero después incluyó a su hijo para mostrarle a la gente otra faceta de su vida y al mismo tiempo acercarse a él.

“Lo más difícil fue tolerarnos, Emiliano no quería hacer nada de lo que estaba propuesto, como reality había ciertos puntos a donde llegar, muchas cosas surgían al momento, pero teníamos cierto plan y era cansado estarlo arriando, porque él quería saber qué seguía y se enojaba”, recordó el conductor.

Pese a la apatía y roce que hubo entre ellos, lograron conocerse y entenderse durante el viaje que se transmite por Disney+. Además, quedaron tan contentos con el resultado, que Emiliano no descarta dedicarse a la actuación.

“Mi papá y mi hermana ya están en esta área.. No sé, me gustaría hacer ropa, tener una banda o patinar, tengo muchas ideas, pero sí me gustaría intentar ser como mi papá”, explicó.

MÁS SOBRE EL REALITY

En el reality también participan su esposa Lucy y sus hijas Andrea y Natalia.

Su hija mayor, Andrea, actualmente trabaja en la grabación de una serie para Netflix

Se estrenó en Estados Unidos primero y fue bien recibida por la comunidad latina.

Que en la plataforma de la empresa del ratón le vaya bien para hacer una segunda temporada.

POR PATRICIA VILLANUEVA

