¿Cuándo y dónde ver los premios Billboard Music Awards 2021?

Todo está listo para la entrega de los Billboard Music Awards 2021, unos premios que reconocen lo mejor de la industria musical. El evento se realizará Microsoft Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos, y será transmitido por la cadena televisión estadounidense NBC, mientras que en los demás países podrá verse por los servicios de cable que hayan adquirido la señal.

Esta gala está llega de grandes expectativas, pues además de galardonar a varias bandas y artistas por su trabajo a lo largo del año y reconocer la trayectoria de otros, contará con grandes shows que prometen tener a los fans pegados a su pantalla.

Esta vez la ceremonia de los Billboard serán conducidos por Nick Jonas, quien sustituirá a Kelly Clarkson cantante que se había hecho cargo del evento durante los últimos tres años. Además, la ex estrella de Disney hará una presentación junto a sus hermanos. Los Jonas Brothers se unirán a Marshmello e interpretarán "Leave Before You Love Me".

¿Quiénes harán una presentación?

Una de las presentaciones más esperadas de la noche será la de la banda de k-pop, BTS que dará a conocer por primera vez el show de Butter, su más reciente lanzamiento. Además, Bad Bunny y Karol G le darán el ritmo latino al evento.

Asimismo, The Weeknd, AJR, Duran Duran, Glass Animals, Jimmy Jam & Terry Lewis con Sounds Of Blackness con Ann Nesby, Alicia Keys, P!Nk, son algunos de los artistas que estarán en la gala.

¿Cuándo son los Billboard Music Awards 2021?

Los Billboard Music Awards 2021 se realizarán el domingo 23 de mayo y a partir de las 5:00 pm se podrá disfrutar de la Alfombra Roja. Mientras que a las 7:00 pm (hora de México) arrancará la gala en donde se premiará a lo mejor de la música.

¿Dónde ver los Billboard Music Awards 2021?

Los BBMAS 2021 se transmitirán a través de NBC en Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, la cadena TNT y TNT Series, se unirá a la señal y transmitirá el evento doblado al español o en su idioma original en inglés.

Los servicios de cable que hayan adquirido la señal también transmitirán el evento.

Sky : Canal 899 (SD) y Canal 1899 (HD).

Star TV: Canal 415.

Izzi: Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD).

Megacable: Canal 410 (SD) y Canal 1410 (HD).

Tigo: Canal 406 (SD) y Canal 759 (HD).

