BTS: Revelan FOTO de la presentación de Butter en los Billboard Music Awards

BTS está de manteles largos, pues hace unas horas estrenó el video de Butter y se convirtió en tendencia, además de que rompió el récord que la misma banda impuso con su canción Dynamite. Ahora, ARMY está a la espera de ver la primera presentación de su nueva canción en inglés durante los premios Billboard Music Awards.

Debido a los protocolos de salud que aún se mantienen a consecuencia de la pandemia, Billboard informó en un comunicado que BTS hará su presentación desde Corea del Sur. Esta será el cuarto año consecutivo en que la banda de k-pop se presenta en los BBMAS 2021.

Billboard da un avance de la presentación de Butter de BTS

La cuanta oficial de Twitter de los Billboard Music Awards compartió una foto de BTS en lo que parece ser el set de grabación de su presentación para la noche de la gala. En esta imagen aparecen RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook, con trajes negros. En el fondo del escenario se llegan a ver luces e instrumentos musicales.

"Ellos están de vuelta !! Tan solo 3 días más para el estreno mundial de Butter en los BBMAs !! BTS llega al escenario este domingo", se lee en la publicación. Noticias Relacionadas BTS consigue nuevo récord con Butter; 5 momentos que sorprendieron a ARMY

BTS Meal tiene estas sorpresas para ARMY; aquí TODOS los detalles del menú especial

Aunque a simple vista no parece atractivo, inmediatamente roba la atención que hay una motocicleta en el set, elemento que desató las especulaciones entre los fans.

Durante un encuentro con la prensa después del estreno de Butter, Suga comentó que se sienten emocionados y angustiados por presentar la nueva canción en Billboard Music Awards. "Son una entrega de premios muy significativa para nosotros, así que me alegro de que podamos mostrar nuestra primera actuación allí”, dijo.

¿Cuándo serán los BBMAS?

La ceremonia de las premiaciones se realizará el domingo 23 de mayo a las 7:00 pm (hora de México) y se transmitirá por televisión estadounidense vía NBC. Los servicios de cable que hayan adquirido la señal también transmitirán el evento.

Sky : Canal 899 (SD) y Canal 1899 (HD).

Star TV: Canal 415.

Izzi: Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD).

Megacable: Canal 410 (SD) y Canal 1410 (HD).

Tigo: Canal 406 (SD) y Canal 759 (HD).

Además de BTS, la gala de premiaciones contará con la participación de Nick Jonas como presentador, Alicia Keys, Twenty One Pilots quienes interpretarán “Shy Away”, canción de su nuevo disco, “Scaled and Icy” y por otro lado, H.E.R., estrenarán en vivo su sencillo, “We Going Crazy”, junto a DJ Khaled y Migos. Asimismo Bad Bunny y Karol G harán una performance llevando la música latina.

mfa