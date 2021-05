Premios Billboard: 5 razones por las que tienes que ver la entrega de los BBMAs

Este domingo serán los premios Billboard Music Awards 2021. Este evento se realizará en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Estados Unidos, y será transmitido por la cadena televisión estadounidense NBC, mientras que en los demás países podrá verse por los servicios de cable que hayan adquirido la señal

Los BBMAs reconocerán lo mejor de la música entre el periodo del 23 de marzo del 2020 al 3 de abril del 2021. Todos los artistas y bandas serán evaluados bajo las métricas de ventas de álbumes, ventas digitales, streaming, entre otros. Mientras que dos categorías: Top Social Artist y Top Collaboration contarán con la participación de los fans.

1. Las presentaciones de los Billboard Music Awards

Además de la entrega de galardones, lo más atractivo de los premios Billboard serán las presentaciones durante la gala. Los que acapararon la atención fueron BTS quienes por primera vez darán a conocer su coreografía de Butter, su segunda canción en inglés.

Para darle el ritmo latino a la noche, estarán Bad Bunny y Karol G. Asimismo, The Weeknd, AJR, Duran Duran, Glass Animals, Jimmy Jam & Terry Lewis con Sounds Of Blackness con Ann Nesby, Alicia Keys, P!Nk, son algunos de los artistas que estarán en la gala de este evento.

2. Los Jonas Brothers regresa a los BBMAs

Nick Jonas será el conductor de esta entrega de premios y además se presentará junto a sus hermanos. Después de que se mantuvieran lejos de los escenarios tras su reencuentro y que su última aparición en los BBMAs fuera en 2019, los Jonas Brothers se unirán a Marshmello para cerrar la noche. Los hermanos Jonas interpretarán "Leave Before You Love Me" su más reciente lanzamiento.

3. Los nominados para Billboard Music Awards

The Weeknd lidera las nominaciones de los BBMAs pues su nombre está en 16 categorías, seguido de DaBaby (11 nominaciones), el difunto Pop Smoke (10) y Gabby Barrett (nueve).

De igual forma, el k-pop se apoderó de las categorías pues BTS consiguió cuatro nominaciones y por primera vez SEVENTEEN y BLACKPINK obtuvieron su primera nominación a los Billboard Music Awards en la categoría Top Social Artist, en la cual necesitan el apoyo de su fandom.

4. Reconocimientos para diferentes artistas

También en la noche de premios, Drake recibirá el Premio Artista de la Década y Trae Tha Truth recibirá el Premio Billboard Change Maker. Además de actuar, P!Nk recibirá el premio ICON, convirtiéndose en la artista más joven en recibir este reconocimiento.

5. Los mexicanos nominados a los Billboard Music Awards

En la categoría TOP LATIN ARTISTS - DUO/GROUP se encuentran bandas mexicanas, quienes gracias a su trabajo durante el año pasado, aspiran a una presea en estos premios. Banda MS de Sergio Lizarraga, Los Dos Carnales, Eslabon Armado Fuerza Regida y Aventura competirán por el reconocimiento de Billboard.

