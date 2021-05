Ana de la Reguera pensó que su carrera estaba acabada; ahora triunfa en Hollywood

Ana de la Reguera es una de las actrices que constantemente calla bocas, pues por su paso por Hollywood ha conseguido papeles muy importantes. En esta ocasión se ha vuelto tendencia por su participación en la nueva cinta Army of the Dead, estrenada a través de la plataforma de Netflix y dirigida por el famoso cineasta Zack Snyder.

Y es que Ana cuenta con una gran trayectoria tanto en la pantalla chica como actriz de telenovelas como estrella de Hollywood, llevando el nombre de México en alto, pero sobre todo rompiendo todos los estereotipos de la belleza femenina al demostrar que una mujer madura puede ser exitosa pese a las dificultades.

Ana, la mexicana, rompe estereotipos

A sus 44 años Ana de la Reguera rompe con el mito de que solo las actrices jóvenes logran triunfar en la industria de Hollywood posicionándose como una de las favoritas del público mexicano y ahora a nivel internacional.

Es muy hermosa y talentosa. Foto: Especial.

En diversas ocasiones Ana de la Reguera ha confesado que en un momento de su vida, pensó que su carrera como actriz se había acabado después de protagonizar la cinta de Nacho Libre al lado de Jack Black, puesto que después de eso (2006) parecía haber sido su debut y despedida de Hollywood.

Su más reciente proyecto, de la mano de Zack Snyder

Pero afortunadamente no fue el caso, pues Ana ha logrado triunfar. En esta ocasión participa como una de las protagonistas de la película Army of the Dead que cuenta la historia de un grupo de mercenarios que se adentra en Las Vegas llena de zombies, para robar un botín millonario de uno de sus casinos.

Leyenda

Ana de la Reguera reveló que su participación en la nueva película es muy especial para ella, debido a que la llamaron directamente sin hacer audiciones; ahora considera que este papel una de sus mejores experiencias trabajando en la pantalla grande.

msb