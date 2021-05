Impiden a Lety CALDERÓN llevar a sus hijos a VACUNAR a EU, esta es la razón

La vida de la actriz Lety Calderón ha pasado por diversos momentos complicados en los años recientes. Y, para sumar a esto, actualmente padece la imposibilidad de tramitar los papeles de sus hijos Luciano y Carlos, para que estos puedan viajar fuera de México y así reciban la vacuna contra el virus de COVID-19.

Así lo manifestó la actriz en el programa Venga La Alegría, donde mostró su sorpresa ante tal situación que le impide solventar la salud de sus hijos.

Situación de Juan Collado, le perjudica

Ante tal suceso, todo parece indicar que la situación legal de Juan Collado, su ex pareja y padre de sus hijos, afecta al proceso de Calderón. Cabe recordar que Collado se encuentra preso y con un proceso penal; de igual forma, se señala que Collado mantiene una relación de pareja con la también actriz Yadira Carrillo.

Lo anterior, podría ser el impedimento para que Lety Calderón complete su deseo de vacunar a sus hijos.

Quiere vacunar a sus hijos en EU

Y es que Lety explicó que las autoridades no le han permitido renovar el pasaporte de sus hijos Luciano y Carlos. Ante esto, cuando ella ha preguntado la razón de la negativa, no ha recibido una explicación.

"Estoy tratando de sacar los pasaportes de mis hijos y van dos veces que no me los dan. Me ponen pretextos y cosas y ya tuve que recurrir a un abogado”, explicó Calderón, ya que le urge vacunar a sus hijos en Estados Unidos contra el virus de COVID-19.

“Sí tuve la oportunidad de irme hace un par de meses, ya no me fui y por supuesto que sí tengo intención de que mis hijos también se vacunen”, refrendó.

MAAZ