¿Competencia? Majo Aguilar LANZA nuevo sencillo; canta IDÉNTICO a su prima, Ángela Aguilar: VIDEO

Tremenda sorpresa se llevaron los seguidores del género regional mexicano después de que una de las integrantes de la Dinastía Aguilar sorprendiera a todo el mundo con el lanzamiento de una canción que inmediatamente suma miles de reproducciones.

¿Qué ocurrió?

Como sabes, la familia Aguilar se ha caracterizado por ser una de las más famosas y queridas en el país, pues la mayoría de ellos ha destacado en la música con canciones memorables que continúan siendo de las más sonadas en México.

Actualmente, Pepe Aguilar y sus dos hijos, Ángela y Leonardo, son los que cargan con el prestigio de la familia en cada una de las presentaciones que realizan en el espectacular concierto "Jaripeo sin fronteras".

Independientemente, cada uno de ellos demuestra su talento para la música con canciones como "En realidad", "Por unas monedas" y "Tú méndigo recuerdo" que forman parte del amplio repertorio que tienen.

Sin embargo, en está ocasión la noticia no la dio ninguno de ellos si no Majo Aguilar, otra integrante de la Dinastía que estrenó su nuevo sencillo "No voy a llorar", la cual fue bien recibida por los seguidores del regional mexicano.

Por medio de su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de seis millones de seguidores, Ángela Aguilar compartió una fotografía presumiendo el logro de su prima, Majo Aguilar.

La canción

En tan solo unos minutos, la canción "No voy a llorar" de Majo Aguilar suma más de 30 mil reproducciones y un sin fin de reproducciones, las cuales destacan la gran voz que tiene que parece es herencia de la Dinastía Aguilar.

"Esta niña es muy talentosa como toda su familia". "Se ve hermosa con su traje y sombrero" y "Tiene una bella voz", fueron algunos de los comentarios que recibió en la publicación de su video en YouTube.

En su cuenta de Instagram, la joven cuenta con más de 173 mil seguidores. En cada una de sus publicaciones demuestra la excelente relación que lleva con Ángela y Leonardo, quienes comentan y aplauden el talento que tiene.

