Azalia de Big Brother: Todos los ESCÁNDALOS en las que se ha visto implicada “Lady Polanco”

Azalia Ojeda, la exparticipante del reality show Big Brother volvió a convertirse en tendencia este jueves tras ser arrestada por elementos de la Fiscalía general de Justicia del Estado de México (FGJEM) luego que supuestamente intentó cobrar un cheque que había sido robado. La participante del reality, recordada por su polémica personalidad, se ha visto implicada en diversos escándalos tras su salida del programa, aquí enlistamos algunos de los más mediáticos.

Azalia Ojeda saltó a la fama en 2001 al participar en la primera generación de Big Brother, programa que se convirtió en un éxito televisivo, y en donde la concursante atrajo la atención del público debido a su temperamento y explosiva personalidad que la llevó a enfrentarse con varios de sus compañeros de reality; pese a ello, logró hacer una fuerte conexión con el televidente, quienes la apoyaron hasta el final.

Azalia, también conocida como “La Negra” al interior de la Casa de Big Brother, concedió una entrevista al programa Ventaneando muchos años después de su salida, en donde confesó que muchos de sus excompañeros de reality tuvieron que tomar tratamientos psicológicos tras su paso por el programa, con la finalidad de superar las secuelas de la exposición, debido al impacto mediático al que se vieron sometidos durante le tiempo que permanecieron encerrados.

Las polémicas de Azalia Ojeda

Azalia Ojeda, quien nació en la Ciudad de México el 27 de octubre de 1972, generó gran polémica luego de las declaraciones que concedió durante una entrevista en el programa Ventaneando, en donde aseguró que algunos de los compañeros con quienes participó en 2001 en la primera temporada de Big Brother, entraron al reality con “palancas”; además dio los nombres de algunos de ellos, entre los que estaban la ganadora de la primera temporada, Rocío Cárdenas, conocida también como "La Chío”:

“Sí había gente dentro de Big Brother que entró pues con ‘palancas’, desde la que ganó, Pato Zambrano, pero yo sí fui, hice cola, hice mi casting, llevé mis fotos. Acababa mi papá de fallecer, tenía un año y la verdad yo me inscribí a Big Brother por la lana. Yo era la mala, acuérdate que yo era la que decía lo que pensaba, no me quedaba callada, de todo hacía pleito, para todo había guerra”, detalló Azalia Ojeda en aquella ocasión.

Azalia confesaría además las razones por las que muchos de sus excompañeros no quisieron volver a aparecer públicamente tras su salida de Big Brother: “Sé que ‘la China’ la pasó mal, sí fue alguien que tuvo que estar medicada y con un psicólogo. Denisse, ‘la Mapacha’ también la pasó mal, Diego también la pasó mal, el ‘Lic’ también la pasó mal, o sea de hecho ellos sí se borraron del plano artístico, ellos sí no quisieron volver a saber nada de esto”, relató en la entrevista.

Nace “Lady Polanco”

Azalia Ojeda, la segunda de tres hermanos, es Licenciada en Idiomas y siempre se consideró persona honesta, atrevida y alegre. Sin embargo, y tras su salida del reality, prácticamente desapareció de la escena nacional nacional hasta que en 2011 acaparó los reflectores de la prensa luego de protagonizar una escena en la que fue captada en estado de ebriedad mientras agredía verbalmente a un policía en una vía pública de la Ciudad de México.

Las imágenes del incidente vial que protagonizó, así como de su reacción ante elementos de la policía capitalina, dieron la vuelta a los medios y las redes sociales, por lo que desde ese momento se le impuso el mote de Lady Polanco, lugar en donde ocurrieron los hechos. Conforme más información surgió del tema, se aseguraba que Azalia incluso se encontraba drogada al momento del incidente, algo que ella misma se encargó de desmentir después:

"Se dijo que iba borracha, que estaba drogada; no me drogo, en su momento hubo muchas pruebas para demostrar que no era real lo que se había dicho, todo fue una manipulación del Gobierno en ese tiempo”, declaró la ex Big Brother durante la entrevista que ofreció a Ventaneando, semanas después a que el video que protagonizó se volviera viral.

Además describió cómo ocurrieron realmente los hechos: “A mí me bajaron de mi camioneta, diciéndome que mi camioneta era robada. Gracias a Dios salí victoriosa, se me entregó mi hoja donde todo lo que se había dicho no era real”, concluyó la exparticipante de Big Brother.

