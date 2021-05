¡Sandra Echeverría rompe en llanto en vivo! Recibe mensaje de alguien especial que ya está muerto

La cantante y actriz Sandra Echeverria es la invitada especial que el próximo miércoles engalanará la sala de Netas Divinas, programa televisivo conducido por Natalia Téllez, Consuelo Duval Paola Rojas y Daniela Magún.

Durante un avance compartido por la cuenta oficial en donde tambien aparece como invitada Zulema Arrollo Farley, conocida como “La Médium Latina”, la especialista le da un mensaje de una persona muy especial para Sandra, pero se trata de alguien que ya fallecido.

Es el abuelo de Echeverría con el que la médium hizo conexión, “Dile a ella que si yo viviera otra vez y regresara al plano físico, que él te escogería a ti otra vez como nieta, porque no es que el no quisiera a sus demás nietos, pero esa relación que tu tenías con él era especial”, dijo Arrollo a la esposa de Leonardo de Lozane quien al escuchar el mensaje no pudo contener las lágrimas.

Zulema Arrollo Farley también dio a conocer que el difunto abuelo de la actriz está muy agradecido de las veces que ella lo consintió llevándolo a comer o preparándole alguna receta.

“Tú le pudiste dar a él experiencias que de cierta manera el no pudiese podido vivir, me dice ‘gracias por las comidas’ parece que le gustaba mucho comer, ‘gracias por todas las comidas que me invitaste, que me preparaste’”, compartió la médium

Sandra sin poder aguantar el llanto, reconoció que los datos eran toralmente verdaderos e incluso mencionó que su abuelo se pasaba alrededor de cinco horas en un restaurante y era algo que lo hacía muy feliz, también confesó que le daba pena estar llorando a lo que las conductoras le mostraron su apoyo.

Durante la charla también agregaron que el abuelo de Sandra Echeverría era una persona muy jovial a pesar de tener 86 años, a lo que la intérprete de “La fuerza del destino” dio a entender que aún tenía oportunidad con las mujeres.

Sandra Echeverria se conmueve hasta las lu00e1grimas con un mensaje de su abuelo que recibe a travu00e9s de la mu00e9dium Zulema... Posted by Netas Divinas on Thursday, May 20, 2021

