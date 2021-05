Michelle Salas, ¿hija de Alejandra Guzmán? Foto demuestra que se parece más que a Frida Sofía

La joven modelo e influencer Michelle Salas es miembro de una de las dinastías más importantes del medio del espectáculo en México; hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, aunque una reciente foto podría hacernos creer otra cosa, pues su parecido con Alejandra Guzmán es mayor que el de Frida Sofía, hija de la rockera.

La Dinastía Pinal tiene entre sus integrantes a exitosas mujeres, pero la polémica también se ha convertido en parte de sus vidas, sobre todo en fechas recientes y después de las acusaciones que Frida lanzó en contra de su abuelo materno, el actor y cantante Enrique Guzmán.

La relación de la joven cantante con "La Guzmán" ya se había fracturado desde hace unos años, pero las recientes declaraciones de ambas las han llevado a una situación que parece no tener arreglo. Aunque es por todos conocido que en algún momento llevaron una buena relación, actualmente madre e hija se encuentran en un punto muy complicado.

Madre e hija mantuvieron una buena relación hasta hace unos años. Foto: Especial

Michelle Salas y su parecido con "La Guzmán"

Este miércoles 19 de mayo, Michelle Salas lanzó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, donde habló sobre el derecho de juzgar o agredir que se atribuyen las personas que no conoce, y dejó claro que trata de no engancharse aunque sabe que su familia está abierta a comentarios que no siempre le van a gustar.

El extenso texto de la modelo e influencer causó gran impacto en las redes, pero también llamó la atención el parecido que muestra la joven de 31 años con la que vendría siendo su tía, la cantante Alejandra Guzmán, quien es prima de su mamá, la actriz y también cantante Stephanie Salas.

Salas dejo ver el gran parecido con su tía. Foto: Especial

“La gente siempre se siente con el derecho de juzgar o agredir a los demás cuando en verdad no conoces ni la realidad ni la vida de esa persona. Muchas veces lo que criticas es lo que careces (...) Soy más que un mal comentario en Instagram", fueron parte de las palabras con las que Salas acompañó la publicación.

En la imagen vemos a la hija de Luis Miguel luciendo un extravagante vestido con la parte superior simulando un gran moño, y presumiendo su nuevo estilo de cabello más rubio, con un maquillaje de labios rojos que sin duda le hacen ver con un gran parecido a la famosa rockera e intérprete de "Hacer el amor con otro".

