Luis Miguel negó a su hija Michelle Salas en rueda de prensa en Nueva York: VIDEO

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie ha mostrado una época del cantante en 2005, cuando luego de sufrir un accidente durante un concierto, perdió parte del oído y no podía cantar. Este fue un suceso catalizador del negocio de vinos que adquirió, y que aún continúa operando llamado “Vino Único Luis Miguel”.

Fue en esa misma época cuando ocurrió el reencuentro de Luis Miguel con su hija Michelle Salas, producto de una relación con la actriz Stephanie Salas, y que el cantante no reconoció durante mucho tiempo y, cuando por fin lo hizo, después se distanció de ella. Fue justo con Michelle, con quien Luis Miguel compartió esa etapa de emprendimiento del viñedo.

Michelle había decidido quedarse en México viviendo con él, dejando pasar la oportunidad de mudarse a Miami, Florida con su mamá. Pero pronto, Luis Miguel comenzaba a meterse de lleno en la música de nuevo y volver al estudio de grabación, a pesar de los dolores y molestias que sufría derivado de la tinnitus que lo dejó fuera de los escenarios durante un tiempo.

Sin embargo, Luis Miguel, aunque se sabe que en cuanto sus relaciones personales nunca ha salido bien librado, en lo profesional era remarcable. Un año después finalmente logró terminar el álbum de villancicos ‘Navidades’, que luego presentaría en la ciudad de Nueva York a finales del 2006.

La noticia causó gran expectación, luego de un largo tiempo sin saber nada de su música, por lo que conferencia de prensa para presentar el disco, estaba atiborrada de periodistas. En la entrevista el ‘Sol’ dijo: “Estoy más enfocado en lo que es la familia en este momento”.

Ese mismo día anunció que esperaba un hijo con su pareja Aracely Arámbula, que se llamaría Miguel y que nació el 1 de enero de 2007. A lo que los periodistas le preguntaron: “Luis Miguel, ¿es este tu primer bebé?... Espero que no se rompa el micrófono”.

La respuesta de Luis Miguel fue más bien diplomática: “Es una buena pregunta, te felicito, no me la esperaba. Realmente es entrar en un tema muy personal, quizás muy privado. Lo que estoy es celebrando, disfrutando mucho este momento, y me agrada la idea de compartirlo con todos ustedes porque es una gran noticia y es una gran bendición y es un angelito que viene a visitarnos y ojalá que…”.

Luis Miguel no terminó la frase y ya lo estaban aplaudiendo; él siguió sin responder. “¿Pero es el primero?”, preguntó otra vez la periodista. Pero el cantante decidió cambiar de tema.

