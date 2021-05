Kylie Jenner enciende las redes con provocativo y extraño traje de baño: FOTO

Kylie Jenner es una de las mujeres más exitosas en el mundo del espectáculo. Su labor como modelo, empresaria, influencer y madre, han hecho que se vuelva una de las consentidas del público. Y luego de tanto trabajo, la menor de las Kardashian decidió dejar sus responsabilidades en Los Angeles y escaparse a la playa con su familia.

Esto tras registrar el nombre de su nueva marca, que estará enfocada en artículos para la playa. Kylie Swim aclaró que en este nuevo proyecto incluirá todo necesario para las vacaciones: toallas, sombrillas, lentes de sol, chanclas, bolsos, gorros, etc.

Y justo se trata de un traje de baño muy extraño de su colección, el que se encargó de presumir en su cuenta de Instagram. además de dejar a la vista todo su atractivo físico y belleza. Es una prenda blanca, tejida que resalta su figura. Al lado de la instantánea escribió Volver a las fotos de vacaciones.

Kylie Jenner sigue con sus éxitos

Kylie comenzó su aparición en los medios a los 10 años. Esto se dio con la creación del programa Keeping Up with the Kardashians, que fue estrenado en octubre de 2007 y hoy vive su última temporada. También es un referente de la moda y tiene un gran éxito en el mundo de los negocios, con una empresa de cosméticos y distintas colecciones de ropa.

En 2017 comenzó a salir con el rapero Travis Scott. Pero la empresaria decidió dejarlo, luego de enterarse de una serie de infidelidades. ​La única relación que les queda es la de su hija Stromi, que nació en el año 2018.

Kylie Jenner es un éxito en el mundo de los negocios

No es la primera vez que Kylie deslumbra a sus seguidores con alguna fotografía en redes sociales. En sólo unas horas, la instantánea recibió 7.7 millones de likes. Esto, en buena parte porque la modelo, empresaria y socialité cuenta con más de 233 millones de seguidores en su perfil.

