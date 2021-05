Geraldine Bazán posa con escote en la espalda que hace suspirar a todos sus fans

Geraldine Bazán es una de las celebridades más populares por su conocimiento en moda, su belleza y estilo. No hay foto que suba a su cuenta oficial de Instagram que no logre cientos de comentarios y miles de me gusta, porque su figura y hermosura dejan sin palabras a cualquiera. Esta vez no fue la excepción, pues posó con un escote en la espalda que la hizo ver maravillosa.

Geraldine Bazán sube estas postales tanto para presumir su cuerpo como para dar ideas de que outfits van mejor en cada temporada. Sus fans no se cansan de comentar y reaccionar a las fotos que postea.

Siempre luce espectacular. Foto: Especial.

Recientemente Geraldine tuvo una lesión en la rodilla, pues en vaciones en la playa se lastimó, pero no le impidió seguir trabajando, ni mucho menos descuidarse. Hoy en día está recuperada al 100 e incluso hasta volvió al gimnasio para no perder las ganancias y mantenerse saludable.

La foto que causó sensación en Instagram

Geraldine Bazán luce hermosa hasta cuando visita el gimnasio y recientemente dejó a sus fans hipnotizados tras enseñarles su atuendo para ejercitarse, en lo que parece ser una sala de pilates, donde también aprovecha para terminar su rehabilitación.

Es una apasionada del deporte. Foto: Especial.

Al pie de la página, Geraldine escribió un poderoso mensaje, en el cual cuenta un poquito más de lo mucho que disfruta realizar ejercicio y cuida su figura, “El ejercicio es algo muy personal, encuentra lo que te haga feliz, disfrutes y funcione para tu tipo de cuerpo. A mi me gustan los cuerpos femeninos, estilizados y elegantes”, dijo.

En la postal se le ve sonriente y sin una gota de maquillaje. En los últimos días se ha hablado mucho de ella, porque sus hijas han pasado tiempo con su papá, Gabriel Soto, y la nueva pareja de él, Irina Baeva, incluso cuando Geraldine le pidió a Soto que no hiciera eso. Pero Bazán trata de llevar su vida lo mejor posible y siempre ver el lado positivo a las cosas.

msb