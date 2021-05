¡De no creer! Papá de Britney la presentó como "LOCA" para controlar la fortuna de su hija

Britney Spears fue una de las cantantes más importantes de finales de la década de los 90, pero después de ese gran éxito llegó un momento de muchas polémicas y de crisis existencial, por lo que en 2008 su padre, Jamie Spears pidió la tutela de su hija y con esto controlar toda la fortuna que había adquirido la interprete estadounidense.

Ahora, a poco tiempo de que salga el documental de la cantante se han revelado algunos documentos sobre este proceso de tutela, mismo donde se asegura que su Jamie había tachado la casilla de demencia, esto para poder controlar la fortuna que había adquirido la cantante hasta ese momento.

Este dato no se había revelado anteriormente, por lo que ahora hace sentido que en el 2008 adquiriera la tutela una vez más de la cantante estadounidense que está en un tema legal con su padre en estos momentos.

Un dato importante en la tutela

Mobeen Azhar, el periodista británico, explicó en una entrevista para The Mirror que el documento se encuentra en posesión de algunos fans, mismo donde se ve que se marcó la casilla de "demencia", por lo que las autoridades le dieron la tutela una vez más.

Actualmente los fondos de la Britney son manejados por su padre y por el fondo Bessemer Trust, empresa que fue elegida por la interprete. Ahora busca quitarle el 100 por ciento de la tutela a su padre, por lo que se podría a declarar en el juzgado el próximo 23 de junio, esto según información de su abogado.

El documental

Se espera que la producción encabezada por Mobeen, "The Battle For Britney: Fans, Cash and a Conservationship" salga a la luz el próximo 5 de mayo, por lo que todos los interesados en saber más sobre la vida de Britney y en específico sobre este proceso legal que llega con su padre ya tienen una cita.

