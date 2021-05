Yalitza Aparicio prueba por PRIMERA vez la comida coreana con Cristian Kim: VIDEO

Yalitza Aparicio, es una de las actrices del momento, quien se ha consolidado en la industria del entretenimiento, ya sea en alguna película, o subiendo s redes sociales, su día a día, para mostrar sus costumbres y creencias, al igual que algunas curiosidades principalmente del territorio mexicano,

Si bien es cierto, a través de su canal oficial de YouTube, Yalitza comparte comparte con sus suscriptores, varios videos de interés, que demuestran desde qué hace cuando se levanta, hasta qué hace antes de dormir, -por decirle de un modo figurado-, ya que cada semana, sube un video nuevo de que quiere destacar de su cultura.

En esta ocasión, la originaria de Oaxaca, a través de su cuenta oficial de instagram @yalitzaapariciomtz, compartío una instastory en el que está junto a uno de los coreanos más importantes de México, quien vende casas y autos de lujo, además de que revela las mejores experiencias de viaje, así es, hablamos de Cristian Kim.

Yalitza come bowl de ramen

En las imágenes del video de las historias de Instagram de Yalitza, revela un adelanto de lo que aparecerá en el canal de Kim, llamado Coreano Vlogs, donde por primera vez prueba la comida coreana como el ramen, algunas frituras y bebidas originarias de ese país, que el mismo Cristian Kim trajo para la actriz que interpretó "Roma".

"Hemos traído a Yalitza para que pruebe comida coreana", señala Kim, quienes ambos se ven juntos en un tipo de restaurante donde sirven comida coreana.

En la mesa donde están sentados Yalitza y Cristian, se observan varios productos cerrados de origen coreano, donde el reto es que la oaxaqueña pruebe distintos sabores del país asiático, en el que ella, asegura que no la van a sacar del lugar donde está debido a que la comida es muy deliciosa.

"Aquí estamos comida coreano que es una delicia que me estoy volviendo adicta que, yo no sé qué voy a hacer, creo que no me van a sacar de este lugar".

Cristian Kim prueba la comida oaxaqueña

Por si parte, Cristian Kim visita la casa de Yalitza donde se observa que le están preparando comida típica de Oaxaqueña, con nopales, algunas carnes, picaditas, salsa de molcajete y café de olla.

A continuación Yalitza revela donde podrás ver su reacción al comer comida coreana:

DRV