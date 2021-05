La Familia Derbez repite la hazaña

Luego de la caótica primera temporada de De viaje con los Derbez que provocó, según el mismo Eugenio Derbez, el divorcio entre su hija Aislinn y Mauricio Ochmann, ahora sólo los miembros de la familia se embarcaron de nuevo en una aventura por carretera en Estados Unidos que los unió, a diferencia de la anterior experiencia.

“En la primera temporada, diario decía ¿qué hice, en qué momento, cuál es la necesidad? En esta entrega fluí bien. De repente hay momentos en los que dije, ya me acordé por qué no me gustaba, pero han de haber sido una o dos veces; en general hasta los editores me dicen que ésta es más divertida, porque como estábamos la pura familia como que conectamos más”, aseguró Eugenio.

Aislinn recordó que en el primer viaje se sintió incómoda, por lo que para ella fue invasivo. “Me sentía inhibida, no tenía ganas de hablar, me moría de sueño, estaba incómoda. Ahora lo viví desde otro lugar; además Mau y yo decidimos que la bebé se quedara y el hacer el primer viaje sola me hizo disfrutarlo más. Fui hija y hermana otra vez, después de mucho tiempo y fue padrísimo. Sólo somos nosotros interactuando”.

No sólo la pareja de Aislinn sufrió, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio, recordó que al no saber bien el formato, el comediante estaba estresado todo el tiempo. En cambio, en esta entrega luce relajado y enamorado, después de nueve años de matrimonio.

“Con mucho trabajo de los dos diario. Después de la primera temporada que fue difícil para todos como familia y hubo un distanciamiento, creo que por separado y juntos fuimos sanando algunas heridas y trascendiendo lo que había pasado. Ahora llegamos más amorosos”.

Para José Eduardo fue complicado convivir tanto tiempo con la naturaleza, ya que está acostumbrado a la ciudad, por lo que Aislinn comentó que en algunas actividades sufrió.

Vadhir vivió la experiencia de una manera distinta, algunas cosas las hizo virtuales, siempre con el comentario de un padre: “Te lo dije”.

“No estaba echando fiesta, estaba trabajando, cómo te encanta (papá), para él todo lo que no... bueno ya. Lo tuve que vivir de una manera digital, pero hay muchas sorpresas para la segunda temporada con la que mucha gente se va a poder identificar”, finalizó.

DATOS IMPORTANTES

La serie podrá verse en Estados Unidos y Puerto Rico a través de Pantaya.

Primero se lanzarán cuatro episodios el 20 de mayo y los otros tres, una semana más tarde, el 27.

En esta temporada exploraron paisajes del noroeste de los Estados Unidos, incluyendo el famoso parque de Yellowstone y el Parque Nacional Glacier en Montana.

La serie es producida en asociación con Lionsgate Television por 3Pas Studios, de Eugenio Derbez y Ben Odell.

20 de mayo se estrena en Amazon Prime Video.

30 minutos dura cada uno de los siete episodios.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ