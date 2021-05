¿A qué hora BTS estrena Butter? Aquí el horario y fecha EXACTA en México

BTS está próximo a estrenar Butter, su nueva canción en inglés, la cual busca repetir el éxito que consiguió la banda de k-pop con Dynamite, sencillo que rompió récords y logró una nominación a los Premios Grammy 2021. Además, son altas las expectativas, pues esta vez le hará un pequeño homenaje a Queen.

La banda surcoreana lanzó el día de ayer el video teaser de su nuevo sencillo y en 24 horas consiguió 30 millones de visitas y más de 3 millones de likes. Asimismo, el clip de alrededor de 20 segundos, es la tendencia número uno en la plataforma de YouTube.

Además, el video publicado en el canal de YouTube de HYBE LABELS -agencia de la agrupación- muestra a RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook en blanco y negro y después cambia de escena y sólo revela unos hotcakes con mantequilla arriba. Las imágenes han desatado diferentes teorías.

BTS le rinde un homenaje a Queen

Tras revelarse el teaser de Butter, varios fans de la banda notaron que el sonido del inicio es similar al de Another One Bites the Dust del grupo de rock Queen, liderado por Freddie Mercury. Poco tiempo después se dio a conocer que se trata de una forma de homenaje para el grupo creador de e Bohemian Rhapsody.

La propia cuenta de Twitter de la banda inglesa dio retweet a la publicación de HYBE en la que se posteó el video oficial. "¿Estás listo? ¿Estás listo para esto? Another One Bites The Dust x Butter".

Esta no es la primera vez que BTS hace un reconocimiento a los artistas internacionales, pues ya había hecho algo similar en Dynamite en donde le rindió un homenaje al "Rey del Pop", Michael Jackson.

Fecha y hora del estreno de Butter de BTS

El estreno del MV de Butter será el l 21 de mayo a la 1 p.m. hora coreana, mientras que México se podrá ver el 20 de marzo a las 11:00 pm en el canal de YouTube de HYBE LABELS. Estos son otros horarios en algunas partes de Latinoamérica:

Jueves, 20 de mayo

10: 00 pm: El Salvador, Honduras y Costa Rica

11:00 pm: Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y México.

Viernes, 21 de mayo

12: 00 am: Chile, Bolivia y Estados Unidos

1:00 am: Brasil, Argentina y Venezuela

BTS interpretará su nueva canción Butter por primera vez en televisión durante los Billboard Music Awards 2021, premios a los que están en cuatro categorías y que se transmitirá el 23 de mayo a las 8:00 p.m.

mfa